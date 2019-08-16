الهند تلمح إلى تغيير عقيدة «عدم اللجوء أولا» للسلاح النووي.. وباكستان ترد

وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ يشارك في جلسة يوغا في نيودلهي، 21 يونيو 2019 0فرانس برس)

ألمح وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، اليوم الجمعة، إلى أنّ بلاده قد تعيد النظر في عقيدتها «عدم اللجوء أولاً» إلى السلاح النووي.

وكتب سينغ على موقع تويتر إنّ «بوخران هي المكان الذي يذكّرنا بالالتزام الراسخ (لفاجبايي) بجعل الهند قوة نووية وهي لا تزال ملتزمة بشدة بعقيدة (عدم اللجوء أولاً) إلى السلاح النووي»، لكنّه حذر من أنّ «ما سيحصل في المستقبل يتوقف على الظروف»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدلى وزير الدفاع الهندي بتصريحاته في بوخران حيث كانت الهند نجحت في عام 1998 في تجاربها النووية إبان عهد رئيس الوزراء اتال فاجبايي. وتتبع الصين نفس العقيدة بين الدول المجاورة للهند، فيما لا تلتزم باكستان بذلك.

باكستان ترد على الهند

وردّت الوزيرة الباكستانية لحقوق الإنسان، عبر موقع تويتر، على تصريحات وزير الدفاع بأنّ على الهند «التوقف عن الكذب». وقالت إنّ الهند تخلت عن هذه العقيدة «في 4 يناير 2003 حين أعلنت حكومتها أنّها ستستخدم اسلحة نووية في مواجهة أي هجوم (...) ضدّها أو ضدّ جنودها في أي مكان».

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وكان البرنامج الانتخابي في عام 2014 للحزب القومي الهندوسي الحاكم تضمن مراجعة لهذه العقيدة. غير أنّ رئيس الوزراء ناريندا مودي الذي كان مرشحا انذاك تعهّد عدم تغييرها في حال وصوله إلى السلطة.