البيت الأبيض يحيل طلب تايون شراء مقاتلات «إف 16» إلى الكونغرس

مقاتلات «إف 16» (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن سناتور أميركي، اليوم الجمعة، أن البيت الأبيض نقل إلى الكونغرس اقتراحا لبيع طائرات «إف 16» متطورة بتكلفة ثماني مليارات دولار لتايوان، في خطوة من شأنها أنّ تثير غضب الصين.

واعتبر السناتور الجمهوري في لجنة الشؤون الخارجية ماركو روبيو قرار الإدارة إرسال طلب تايوان لشراء 66 طائرة من طراز اف-16 للكونغرس للموافقة عليه «خطوة مهمة لدعم جهود الدفاع الذاتي لتايوان»، وقال «فيما تحاول الحكومة الصينية والحزب الشيوعي توسعة انتشارهما التسلطّي في المنطقة، من المهم أن تواصل الولايات المتحدة تعزيز علاقتنا الإستراتيجية مع شريكتنا الديموقراطية تايوان من خلال الدعم المستمر والمنتظم»، وأكمل «أناشد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المضي قدما بسرعة في عملية بيع هذه الأسلحة المهمة»، وفق «فرانس برس».

استياء صيني من العلاقات الوثيقة بين واشنطن وتايوان

وتسعى تايوان لتحديث دفاعاتها الجوية وسط خروقات متزايدة لسلاح الجو الصيني لمجالها الجوّي. ورغم اعتراف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، إلا أنّ بكين استاءت من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة الديموقراطية التي تتمتّع بحكم ذاتي.

فيما تعتبر الصين تايوان جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها. ويحكم الجزيرة نظام منافس بعد سيطرة الشيوعيين على الحكم في الصين القاريّة عام 1949، في أعقاب الحرب الاهلية الصينية. وقطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه عام 1979 للاعتراف ببكين، لكنها تبقى أقوى حلفائها والمصدر الأول لتزويدها بالسلاح.

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وحاذرت واشنطن، في السنوات الأخيرة، إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين. لكنّ الرئيس دونالد ترامب سعى إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة وأبدى استعداداً أكبر لبيعها منظومة تسلّح متطوّرة. وتمتلك تايوان بالفعل أسطولا من مقاتلات اف-16 اشترتها في العام 1992، وخضعت لعدة تحديثات مهمة.

وقالت الشركة المصنّعة لوكهيد مارتن إنّ النسخة الأحدث من هذا الطراز «إف-16 بلوك 70/72»، تحتوي على عدد من أنظمة الطيران الإلكترونية والأسلحة وتكنولوجيا الرادارات لم تكن متاحة سابقا، وأكّدت أنّ هيكل الطائرة أقوى لذا فان «بوسعها أن تحلق وتقاتل حتى العام 2070 وما بعد ذلك».

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وطلبت تايوان هذه المقاتلات في وقت سابق من العام الجاري، وينبغي مراجعة طلب البيع من قبل وزارة الخارجية والبنتاغون، ومن ثم الموافقة عليه من قبل لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ ومجلس النواب قبل العودة إلى وزارة الخارجية للحصول على الموافقة النهائية.