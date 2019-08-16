السفير الهندي لدى الأمم المتحدة يندّد بالتدخل الدولي في شؤون كشمير

ندّد السفير الهندي لدى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بالتدخّل الدولي في شؤون كشمير، بعدما عقد مجلس الأمن الدولي أول اجتماع رسمي له منذ نحو 50 عاما حول هذه المنطقة المتنازع عليها بين نيودلهي وإسلام أباد.

وقال السفير سيد أكبر الدين للصحفيين في نيويورك «لا نحتاج إلى هيئات دولية تتدخّل في شؤون غيرها لمحاولة إطلاعنا على كيفية إدارة حياتنا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وإقليم كشمير مقسّم بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا في 1947. وتصاعدت حدة الأزمة بعدما ألغت نيودلهي في وقت سابق من هذا الشهر الحكم الذاتي الذي كان يتمتع به الشطر الهندي من الإقليم.