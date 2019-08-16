عودة الزعيم الشيعي إبراهيم زكزكي إلى نيجيريا بعد تلقيه العلاج في الهند

تظاهرة في العاصمة النيجيرية أبوجا تطالب بالإفراج عن الشيخ إبراهيم زكزكي، 22 يناير 2019 (فرانس برس)

أكد أنصار الزعيم النيجيري الشيعي إبراهيم زكزكي المحتجز منذ 2015، عودته إلى بلاده اليوم الجمعة، بعدما سمح القضاء بسفره للهند لتلقي العلاج، بعد جدل حول مسألة علاجه.

وقال عضو الحركة عبد الرحمن أبو بكر لوكالة «فرانس برس» إنّ زكزكي (65 عاما) وزوجته «اُبعدا بواسطة عناصر الأمن» فور وصول طائرتهما إلى مطار أبوجا تجنبا لمراسلي الإعلام المنتظرين، ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات النيجيرية عن مكان الزوجين.

الزعيم الشيعي إبراهيم زكزكي يغادر نيجيريا لتلقي العلاج

ويعد زكزكي مؤسس «الحركة الإسلامية في نيجيريا»، وموقوف مع زوجته زينة إبراهيم منذ ديسمبر 2015 بعد قمع تظاهرة أسفر عن مقتل المئات. وغادر الزوجان نيجيريا، الإثنين الماضي، بعد أن سمحت محكمة بالسفر للخارج لتلقي العلاج تحت إشراف الحكومة النيجيرية بعد سلسلة من التظاهرات الدامية التي نظمتها «الحركة الإسلامية في نيجيريا».

أُبلغ زكزكي وزوجته بمغادرة الهند، الخميس، فيما قالت السلطات النيجيرية إنّه زكزكي سيمثل أمام محكمة بعد عودته من الهند.

مقابر جماعية

وألقي القبض على زكزكي وزوجته في ديسمبر 2015 بتهمة تتعلق بـ«الارهاب» بعد أعمال عنف في زاريا خلال إحياء ذكرى عاشوراء. واتهم الجيش النيجيري حينذاك الحركة بأنها حاولت اغتيال قائده. وتقول منظمة العفو الدولية ومنظمة أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان إن 347 مشاركا في المواكب الحسينية معظمهم عزل، قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية بأيدي عسكريين، لكن الجيش نفى ذلك.

بعد ذلك اعترف تقرير رسمي لولاية كادونا بأن الجيش تصرف بشكل مفرط في مواجهة ما حدث، وأن العسكريين المتورطين يجب أن يعاقبوا، لكن لم تتم ملاحقة أحد.