رئيس الوزراء الباكستاني يبحث مع ترامب الأزمة في كشمير

بحث رئيس الوزراء عمران خان، خلال اتصال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاوفه بشأن الوضع في منطقة كشمير المتنازع عليها مع الهند، قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية، بحسب تصريحات وزير الخارجية الباكستاني.

الاتصال الهاتفي جاء غداة مقتل خمسة أشخاص على الأقل في تبادل لإطلاق النار عبر الحدود بين الهند وباكستان، وسط تصاعد التوتر بين الخصمين النوويين منذ ألغت نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس الجاري، وتدور اشتباكات ومناوشات بشكل متقطع على خط المراقبة الذي يقسم الاقليم المتنازع عليه، لكنّ الحادث الأخير يأتي بعد أن حذرت باكستان من استعدادها لمواجهة أي هجوم هندي على كشمير، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الخارجية شاه محمود قرشي خلال مؤتمر صحفي «اليوم تحدث (خان) إلى الرئيس ترامب. تم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة وخصوصا الوضع في كشمير المحتلة». وأضاف أن الزعيمين ناقشا أيضا ملف افغانستان، حيث تنخرط واشنطن في مفاوضات مع حركة طالبان، وتعهدا مواصلة اتصالاتهما بشأنها.

ترامب يتوسط لحل النزاع

وأكّد ترامب، لدى استقباله خان في البيت الابيض الشهر الماضي، أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي طلب منه التوسّط في النزاع المستمرّ بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947، لكن نيودلهي نفت ذلك بشكل قاطع، وأكدت أن كشمير مسألة ثنائية محض ولا ينبغي ان تكون موضع تدخل دولي.

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وبسبب خشية الحكومة المركزية من تنظيم احتجاجات واضطرابات، تخضع كشمير التي باتت تابعة للإدارة الهندية المركزية لإجراءات مشددة منذ الرابع من أغسطس، أي قبل يوم من تجريد نيودلهي المنطقة من الحكم الذاتي. ونُشر عشرات الآلاف من عناصر القوات الإضافيين، انضموا إلى نصف مليون منتشرين هناك، ما حول أجزاء من مركز المنطقة، مدينة سريناغار، إلى حصن تنتشر فيه حواجز الطرق والأسلاك الشائكة.

قسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947. وقتل عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، في انتفاضة ضد الحكم الهندي اندلعت منذ عام 1989.