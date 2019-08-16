«الشورى الإدارية» تتسلم شحنة أدوية ومستلزمات طبية تكفي لـ 4 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أغسطس 2019, 02:42 مساء
تسليم شحنة أدوية إلى منطقة الشورى الإدارية، 16 أغسطس 2019، (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الجمعة، تسلّم منطقة الشورى الإدارية، التابعة لبلدية الكفرة، شحنة من المستلزمات الطبية والأدوية العامة؛ لتلبية احتياجات مراكز الرعاية الصحية بالمنطقة.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الصحية بالشورى، محمد حسن يوسف، أن الشحنة ستغطي احتياجات مجمع عيادات ليبيا والمركز الصحي المختار وعيادتي السرير والنهر لمدة أربعة أشهر مقبلة، وفق بيان الوزارة.

ويأتي وصول الشحنة استجابة إلى خطاب وجهه مدير إدارة الخدمات الصحية بمنطقة الشورى، إلى وكيل عام «صحة الوفاق»، محمد هيثم عيسى، يشكو فيه النقص الحاد في الأدوية العامة والمستلزمات والمعدات الطبية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة الواقعة أقصى الجنوب الشرقي من ليبيا.

مستلزمات طبية في الشحنة
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