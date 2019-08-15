خان وناريندرا يتبادلان خطابات التصعيد حول كشمير

تبادل رئيسا الحكومة في الهند وباكستان خطابات التصعيد حول الأزمة بين البلدين في كشمير، حيث أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الخميس بإلغاء الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير واصفا القرار بـ«بالخطوة الرائدة»، فيما حذر نظيره الباكستاني عمران خان من «التطهير العرقي».

وتفرض السلطات الهندية إغلاقا على القسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير المقسم بينها وبين باكستان، منذ 4 أغسطس حيث تخضع حرية الحركة لقيود وأغلقت شبكات الهاتف والإنترنت.

وغداة ذلك، قررت نيودلهي إلغاء المادة 370 من الدستور الذي يمنح كشمير وضعا خاصا، وتقسيم جامو وكشمير إلى منطقتين لتصبح خاضعة للإدارة المركزية مباشرة.

وقال رئيس الحكومة الهندية في كلمة من «الحصن الأحمر» في دلهي الخميس إن «القرار كان ضرورة بعد سبعة عقود من الإخفاق في ضمان التجانس في المنطقة».

وأضاف: «نحن لا نؤمن بافتعال المشاكل أو إطالتها وخلال أقل من 70 يوما من تولي الحكومة الجديدة زمام الأمور، أصبحت المادة 370 من الماضي. وفي مجلس البرلمان دعم ثلثا النواب هذه الخطوة».

وتابع قائلاً: «جامو وكشمير ولاداخ ستصبحان مصدر إلهام كبير لرحلة النمو والازدهار والتقدم والسلام في الهند».

ورأى أن «الترتيب القديم في جامو وكشمير ولاداخ شجع على الفساد والمحسوبية والظلم بالنسبة لحقوق المرأة والأطفال والمنبوذين والمجتمعات القبلية»، مضيفا لقد أصبح لـ«أحلامهم أجنحة جديدة».

جنود إضافيون

وأطلقت باكستان حملة دبلوماسية تهدف إلى إلغاء الخطوة الهندية، وطلبت رسميا من مجلس الأمن الدولي الثلاثاء عقد جلسة طارئة لمناقشة الخطوات الهندية التي وصفتها بـ«غير القانونية».

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي شبّه حكومة مودي بـ«ألمانيا النازية»، الأربعاء إن الوقت قد حان لـ«تلقين دلهي درسا»، واعدا بـ«القتال حتى النهاية ضد العدوان الهندي».

ويعقد مجلس الأمن الدولي صباح الجمعة اجتماعا مغلقا لبحث الوضع في كشمير، على ما أفاد دبلوماسيون الخميس.

وخشية حدوث احتجاجات واضطرابات بسبب الخطوة الهندية، يخضع القسم الهندي من كشمير لإغلاق منذ أكثر من أسبوع مع إرسال عشرات آلاف الجنود كتعزيزات إلى سريناغار، المدينة الرئيسة، وبلدات أخرى وقرى مع فرض حظر تجول في المنطقة وقطع خطوط الهاتف والإنترنت.

وتسيّر القوات الهندية دوريات في الطرق الرئيسة للإقليم، وقد استخدمت قوات الأمن الجمعة الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة شارك فيها نحو ثمانية آلاف شخص للاحتجاج على خطوة الحكومة.

واحتجزت أساتذة جامعيين ورجال أعمال ونشطاء من بين أكثر من 500 شخص في المنطقة، ونقلت بعضهم إلى أماكن مختلفة من الهند، بحسب تقارير صحفية.

وقالت الحكومة إنها رفعت القيود عن منطقة جامو، حيث غالبية السكان من الهندوس، إلا أنها تواصل فرضها في وادي كشمير الذي يعتبر مهدا لمقاومة الحكم الهندي منذ عقود.

وفي بعض الأحياء، أحيا السكان يوم استقلال باكستان الذي صادف رسميا الأربعاء، بإطلاق المفرقعات ورفع العلم الباكستاني.

الخط الفاصل

وصرح مسؤولون في الجزء الذي تحكمه باكستان من كشمير الخميس بأن ثلاثة جنود قتلوا في قصف هندي عبر الخط الفاصل الذي يعتبر حدودا بين المنطقتين، لكن خمسة جنود هنود قتلوا عندما ردت القوات الباكستانية.

وقال الناطق باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور على «تويتر» الخميس «يتواصل التبادل المتقطع لإطلاق النار».

وفي حادث منفصل قتل شخصان آخران في باتال في الجزء الباكستاني من كشمير حسبما صرح المسؤول المحلي ميرزا ارشاد جارال لـ«فرانس برس»، قائلا: «يستمر قصف القوات الهندية للسكان المدنيين من وقت لآخر منذ هذا الصباح».

كما أحيت باكستان «اليوم الأسود» الذي يصادف يوم استقلال الهند احتجاجا على الخطوة الهندية بشأن كشمير، حيث استبدل رئيس الوزراء الباكستاني عمر خان صورته على «تويتر» بدائرة سوداء.

وكتب خان على «تويتر»، الخميس «هل سيشهد العالم صامتا مجزرة أخرى تشبه مجزرة سريبرنيتسا وتطهير عرقي للمسلمين في القسم الذي تحتله الهند من كشمير»، في إشارة إلى المذبحة التي تعرض لها مسلمون في يوغسلافيا السابقة في 1995.

الى ذلك، في لندن جرت تظاهرة الخميس شارك فيها بضعة آلاف رافعين أعلام باكستان أمام السفارة الهندية احتجاجا على إلغاء الحكم الذاتي في الشطر الهندي من كشمير.

وفي أغسطس 1947، انقسمت الهند التي كانت تحكمها بريطانيا إلى دولتين مستقلتين: الهند ذات الغالبية الهندوسية وباكستان ذات الغالبية المسلمة، وخاض البلدان النوويان حربين رئيسيتين والعديد من الاشتباكات بسبب الإقليم.