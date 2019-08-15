شهر يوليو 2019 الأكثر حرا في العالم منذ أكثر من 135 سنة

الإدارة الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي تعلن أن شهر يوليو 2019 هو الشهر الأكثر حرا الذي جرى تسجيله في العالم منذ أكثر من 139سنة 1880.

وقالت الإدارة الأميركية إن «متوسط الحرارة في العالم في يوليو تخطى بـ0,95 درجة مئوية متوسط الحرارة في القرن العشرين وهو 15,8 درجة مئوية، مما يجعل من الشهر الماضي الأكثر حرا في سجلاتها التي تعود إلى العام 1880».

وأشارت إلى أن «الحر القياسي قلص أيضا جليد القطب الشمالي والقطب الجنوبي إلى أدنى مستويات تاريخية».

وبحسب الإدارة، فإن «تسعة من أكثر أشهر يوليو العشرة الأكثر حرا سجلت منذ العام 2005، وآخر خمس سنوات كانت الأشد حرا».

وعرفت ولاية ألاسكا شهر يوليو الأكثر حرا منذ أن بدأت تسجيل الدرجات العام 2005.

كذلك عرفت عدة بلدان أوروبية درجات حرارة قياسية جديدة، وكان الشهر الماضي الأشد حرا حتى الآن في أفريقيا بمجملها.

في المقابل، ذاب جليد القطب الشمالي متقلصا إلى أدنى مستوياته لشهر يوليو بمقدار 19,8% دون المعدل، متخطيا بذلك أدنى مستوياته التاريخية السابقة المسجلة في يوليو 2012، بحسب تحليل أصدره المركز الوطني لبيانات الثلوج والجليد استنادا إلى معطيات إدارة المحيطات والغلاف الجوي ووكالة الفضاء الأميركية «ناسا».