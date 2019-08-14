العثور على ترسانة أسلحة في منزل شاب هدد بمهاجمة الشرطة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 14 أغسطس 2019, 09:22 صباحا
تظاهرة لتكريم ذكرى ضحايا إطلاق النار في الباسو بولاية تكساس الأميركية، 05 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، عثوره على 25 قطعة سلاح ناري، ونحو عشرة آلاف رصاصة في ولاية أوهايو بشمال شرق الولايات المتحدة، لدى شاب في الثامنة عشرة من العمر أوقف لأنه أطلق دعوات إلى قتل شرطيين، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في شكوى رفعها الاثنين الماضي ضد الشاب جاستن أولسن، أن الأخير نشر على الموقع الالكتروني «منتدى آي - فاني»، الذي يضم نحو 4400 مشترك، رسائل تمجد عمليات القتل الجماعي، وتدعو إلى مهاجمة مراكز تنظيم الأسرة، وكتب في واحدة من هذه الرسائل «أطلقوا النار على كل موظف فدرالي».

وعند تفتيش منزل والده في بوردمان شرق ولاية أوهايو، عثر رجال الشرطة في غرفة نوم والده على 15 بندقية هجومية وعشرة مسدسات نصف آلية وذخائر وملابس تمويه. واعترف المشتبه به بأنه نشر تعليقات تتضمن تهديدات على الانترنت لكنه أكد أن الأمر لم يكن أكثر من «مزاح».

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وشهدت الولايات المتحدة، في الثالث من أغسطس، عمليتي إطلاق نار أسفرتا عن سقوط 22 قتيلا في الباسو بولاية تكساس، وتسعة قتلى في دايتون بأوهايو.

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