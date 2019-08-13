غوايدو يحذر مادورو من عواقب الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في فنزويلا

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، 7 أغسطس 2019 (فرانس برس)

وجه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، تحذيرا إلى الرئيس نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، من أن أي محاولة للدفع باتجاه إجراءات مبكرة ستنتهي بـ«كارثة» للحكومة.

ومن الفترض أن يجري انتخاب برلمان جديد، وهو الجهاز الوحيد في الدولة الذي تسيطر عليه المعارضة، في ديسمبر 2020، وفق وكالة «فرانس برس». لكن الجمعية التأسيسية، المؤسسة الدستورية المؤيدة للرئيس نيكولاس مادور وذات صلاحيات تتجاوز البرلمان، أشارت إلى أنها تعتزم الدعوة لانتخابات مبكرة. ويمكن لخطوة مماثلة أن تزعزع سيطرة المعارضة على البرلمان برئاسة غوايدو الذي يعتبر أنه الرئيس الشرعي للبلاد.، وفق وكالة «فرانس برس»

نتائج عكسية

غوايدو اعتبر أنه سوف يكون لذلك نتائج عكسية، ستزيد من عزلة مادورو، الذي قاوم حتى الآن تحدي المعارضة لرئاسته بدعم من الجيش. وقال غوايدو «ماذا سيحصل إذا تجرأ النظام، وهو قادر على ذلك، على الدعوة بشكل غير قانوني إلى انتخابات مبكرة بدون شروط؟»، متابعا «سيغرقون بالتناقضات والعزلة، وسيدخلون البلاد في كوارث».

وقال رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيو، الشخصية الأكثر نفوذاً في النظام الفنزويلي بعد مادورو، أمس الاثنين، إن خطوة الدعوة لانتخابات مبكرة هي «هجوم مضاد» بعدما كثفت الولايات المتحدة العقوبات على الحكومة.

وتعيش فنزويلا منذ يناير، أزمة سياسية بعدما اعتبر البرلمان أن مادورو «مغتصب للسلطة»، مشككاً بنتائج انتخابات أجريت العام الماضي وأعادت مادورو إلى السلطة. وكرئيس للبرلمان، طالب غوايدو، مادورو بالاستقالة وأعلن نفسه رئيساً موقتاً واعترفت به 50 دولة.

طريق مسدود

ودخلت المعارضة والنظام في مفاوضات برعاية النروج، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بسبب مطلب المعارضة تنحي مادورو عن السلطة لإجراء انتخابات جديدة. فيما صعد النظام الضغط على النواب المعارضين، وجرد 25 منهم من حصانتهم بسبب دعمهم المزعوم لانتفاضة فاشلة في أبريل حض عليها غوايدو.

واعتبرت مايا كوشييانشيش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني أن الخطوات الأخيرة «ما هي إلا اعتداء مباشر جديد على الجهاز الوحيد المنتخب ديموقراطياً في فنزويلا». وحض مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون «المجتمع الدولي على محاسبة المستبد مادورو».