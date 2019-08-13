استطلاع: غالبية البريطانيين يدعمون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بأي وسيلة»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (فرانس برس)

أظهر استطلاع نشرت نتائجه في صحيفة ديلي تلجراف البريطانية، أن غالبية البريطانيين يعتقدون أن على رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يسحب البلاد من الاتحاد الأوروبي «بأي وسيلة» حتى لو تطلب ذلك تعطيل عمل البرلمان.

ووعد جونسون بقيادة بريطانيا للانسحاب من أوروبا بحلول 31 أكتوبر بغض النظر عما إذا استطاع أن يؤمن اتفاق خروج مع بروكسل وبرغم معارضة لكثيرين في البرلمان لفكرة الخروج من دون اتفاق، وفق وكالة «رويترز».

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كومريس، أمس الإثنين، أن 54 % ممن شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم يتفقون مع التصريح التالي «بوريس جونسون يحتاج لتنفيذ الانسحاب بأي وسيلة بما في ذلك تعليق عمل البرلمان إذا اقتضى الأمر للحيلولة دون أن يمنع النواب ذلك».

ويسعى جونسون لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يستبعد تعليق عمل البرلمان للحيلولة دون أن يحاول النواب عرقلة الخروج دون اتفاق. وأظهر الاستطلاع أن 46 % عارضوا هذا التصريح. واستند الاستطلاع إلى إجابات 1645 مشاركا وبعد استبعاد من قالوا إنهم لا يعرفون ماذا سيختارون.