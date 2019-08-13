ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 200 وإنقاذ 1.2 مليون شخص

امرأة تسير وسط مياه الفيضانات في ولاية كارناتاكا الجنوبية، 10 أغسطس 2019 (فرانس برس)

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 202، اليوم الثلاثاء، فيما استمر هطول المطار الغزيرة على مناطق غرب وجنوب البلاد. نقلت السلطات أكثر من 1.2 مليون شخص إلى مخيمات إغاثة.

وتضررت منطقة كيرالا السياحية الجنوبية من الأمطار الموسمية. وكانت تعرضت العام الماضي إلى أسوأ فيضانات منذ أكثر من قرن خلفت 450 قتيلا، وفق وكالة «فرانس برس».

وصرح برامود كومار المتحدث باسم شرطة كيرلا لوكالة «فرانس برس» بأن «عدد القتلى في الولاية ارتفع إلى 88.. ولا يزال 40 آخرون على الأقل في عداد المفقودين». كما تم نقل أكثر من 250 ألف شخص من مناطق واياناد ومالابورام وكوزهيكود الأكثر تضررا بالفيضانات إلى مخيمات إغاثة. ولقي 48 شخصا على الأقل مصرعهم في ولاية كارناتاكا المجاورة.

وصرح مسؤول في حكومة الولاية لوكالة «فرانس برس» أن 16 شخصا لا زالوا مفقودين في كارناتاكا إلا أن الوضع تحسن بعد أن خف هطول الأمطار، وأضاف: «لقد أنقذنا نحو 677 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية وأعتقد أن مستوى الماء سيبدأ في الانخفاض خلال 24-48 ساعة».

وتم نشر عناصر من قوات الطوارئ والجنود وقوات البحرية والقوات الجوية للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والاغاثة. كما تحدث الإعلام الهندي عن وفاة 66 شخصا في ولايتي غوجارات وماهاراشترا الغربية وتم إنقاذ الآلاف من مناطق غرقت بالمياه. وتعتبر الأمطار الموسمية مهمة لتغذية إمدادات المياه في الهند التي تعاني من الجفاف، إلا أنها تقتل مئات الناس في أرجاء البلاد كل عام.