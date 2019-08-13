واشنطن تؤجل فرض تعريفة جديدة على واردات الصين

قررت الحكومة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض تعرفة جديدة بنسبة 10% على وارداتها من الإلكترونيات الصينية حتى 15 ديسمبر، ولكنها ستمضي قدما في فرض تعرفات جديدة ابتداء من الأول من سبتمبر على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وقال ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان، إن التأجيل يطال الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (لابتوب)، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب والأحذية والملابس، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل «بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى».