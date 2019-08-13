واشنطن تؤجل فرض تعريفة جديدة على واردات الصين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 04:17 مساء

قررت الحكومة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تأجيل فرض تعرفة جديدة بنسبة 10% على وارداتها من الإلكترونيات الصينية حتى 15 ديسمبر، ولكنها ستمضي قدما في فرض تعرفات جديدة ابتداء من الأول من سبتمبر على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار. 

وقال ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان، إن التأجيل يطال الهواتف النقالة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة (لابتوب)، وشاشات الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو وبعض الألعاب والأحذية والملابس، وفق وكالة «فرانس برس». 

وأضاف أن مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل «بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صفقة نيمار تهدد مستقبل 8 لاعبين مع برشلونة وريال مدريد
رياضة عالمية
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل عبدالمولى دغمان
ثقافة وفن
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
كاركاتير حليم - عيد سعيد!!
كاريكاتير
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
سالم بن تاهية في حوار لـ«بوابة الوسط»: 10 صعوبات تواجه الانتخابات البلدية
ليبيا
«المركزي»: إيرادات النفط حققت 1.9 مليار دينار فائضا من يناير حتى نهاية يوليو
ليبيا
قفزت إلى 2.90 مليار متر مكعب.. صادرات الغاز الليبي إلى أوروبا تتفادى نيران الحرب
ليبيا
ناجي أبوشناف لـ«الوسط»: تحلية مياه البحر خيار استراتيجي
ليبيا
في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. الأمير محمد السنوسي: الليبيون لن يرضوا إلاّ بحكم ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: قصف مرزق يعيد فتح الصراع «الاجتماعي» في الجنوب
ليبيا
اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: تناول القهوة قبل النوم لا يسبب الأرق