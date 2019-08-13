مئات المحتجين يعودون إلى مطار هونغ كونغ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 09:41 صباحا
متظاهرون في مطار هونغ كونغ، 13 أغسطس 2019، (ا ف ب)

عاد مئات المحتجين المؤيدين للديموقراطية إلى مطار هونغ كونغ الثلاثاء، غداة تظاهرة حاشدة تسببت في وقف حركة الملاحة في أحد أكبر مطارات العالم. وبقي عدد قليل من المحتجين في المطار ليلا، واستؤنفت الرحلات في ساعة مبكرة الثلاثاء، لكن بحلول بعد الظهر عاد مئات المتظاهرين تلبية لدعوة تظاهرة جديدة.

وارتدى المتظاهرون اللون الأسود الذي بات رمزا لحركة الاحتجاج، التي انطلقت لمعارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين القارية، لكنها تحولت إلى حركة مطالبة بمزيد من الحريات الديموقراطية. وهتف المتظاهرون «قفوا مع هونغ كونغ، دافعوا عن الحرية»، فيما كان الركاب يحاولون الالتحاق برحلاتهم التي تم تغيير أو إرجاء مواعيدها.

وألغت السلطات جميع الرحلات المتبقية من وإلى المطار بعد ظهر الإثنين، بعد أن تدفق مئات المحتجين على المبنى. واستؤنفت الرحلات صباح الثلاثاء لكن العدد الكبير للرحلات الملغاة يعني أن العديد من الرحلات المغادرة تم إرجاؤها أو إلغاؤها.

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