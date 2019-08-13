قرغيزستان: الرئيس السابق خطط لانقلاب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 08:58 صباحا
الرئيس القرغيزي السابق ألماظ أتمباييف، خلال لقائه أنصاره في قرية قرب العاصمة بشكيك، 27 يونيو 2019، (ا ف ب)

أعلن قائد جهاز الأمن القومي في قرغيزستان أن الرئيس السابق ألماظ بيك أتامباييف المتهم بالفساد، والذي أوقف الأسبوع الماضي، كان يخطط لانقلاب، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال قائد جهاز الأمن القومي القرغيزي، أوروز بيك أولومباييف، وفي مؤتمر صحافي عقده في بشكيك، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السابق «كان ينوي القيام بانقلاب.. أُعلن ذلك رسميا».

وكان أتامباييف، الذي تولى الرئاسة من 2011 إلى 2017، وضع قيد الحبس الاحتياطي يوم الجمعة الماضي، وحتى 26 أغسطس، إثر عمليتي دهم نفذتهما القوات الخاصة، تخللتهما أعمال عنف قُتل فيها عنصر من القوات الخاصة وخلفت مئة جريح.

وكانت هذه وحدة من القوات الخاصة قوامها نحو ألفي عنصر نفّذت عملية التوقيف التي قادها وزير الداخلية شخصيا. وكان أتامباييف قد ندد بتهمة الفساد الموجهة إليه، وقال إنه ضحية نزاع شخصي مع خلفه ومنافسه الرئيس الحالي سورونباي جينبيكوف.

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