ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ليكيما في الصين إلى 49 قتيلا و21 مفقودا

جنود صينيون يبحثون عن ناجين من إعصار ليكيما، 10 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أفادت السلطات الصينية الثلاثاء أن حصيلة إعصار ليكيما الذي يضرب شرق البلاد، ارتفعت إلى 49 قتيلا و21 مفقودا، بعد ثلاثة أيام من دخوله البر الصيني. وفي الوقت نفسه، يواصل الإعصار، الأقوى هذا الموسم، تقدمه في البر الصيني باتجاه الشمال، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.



وكانت حصيلة سابقة أوردتها السلطات الأحد الماضي، أفادت بمقتل 32 شخصا وفقدان 16 آخرين. وتم إجلاء مليون شخص على الأقلّ مع اقتراب الإعصار، نقل أكثر من 110 آلاف منهم الى ملاجئ، كما أدى ليكيما إلى اضطرابات شديدة في حركة المواصلات لاسيما في منطقة شانغهاي المكتظة بالسكان.

وتسبب الإعصار بأضرار مادية جسيمة قدرت السلطات قيمتها بنحو 26 مليار يوان (3,3 مليار يورو). وبعدما اجتاح جزيرة تايوان، دخل ليكيما البر الصيني من السواحل القريبة لمدينة ونلينغ، ترافقه رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة.