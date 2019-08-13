مرشحة لرئاسة أميركا تعلق حملتها للمشاركة في تدريبات عسكرية بإندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أغسطس 2019, 08:37 صباحا
المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية تولسي غابارد خلال منتدى في ولاية آيوا، 10 أغسطس 2019، (ا ف ب)

أعلنت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأميركية تولسي غابارد في مقابلة بثت الإثنين، أنها ستعلق حملتها الانتخابية للمشاركة في تمارين عسكرية في إندونيسيا.

وقالت غابارد، (38 عاما)، وهي عضو في الحرس الوطني في هاواي، لشبكة سي بي إس الإخبارية «سأبتعد عن الحملة لنحو أسبوعين وارتدي بزتي العسكرية للانضمام إلى تدريبات مشتركة في إندونيسيا».

واضافت «أحب بلادنا وأن أكون قادرة على خدمتها بطرق عدة منها كجندية». وغابارد خدمت في العراق من 2004 إلى 2005، قبل أن تتجه إلى السياسة، لتصبح عضوا في الكونغرس عن هاواي منذ 2013، وتخوض السباق لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية في 2020.

وقالت: «في الوقت الذي يقول لي البعض أشياء مثل (هذا ليس الوقت المناسب لمغادرة الحملة، ألا تستطيعين إيجاد طريقة لتجنب ذلك؟) تعلمون إن المسألة لا تتعلق بهذا الأمر». وغابارد أول عضو هندوسية في الكونغرس وأول أميركية من ساموا، وهي أصغر المرشحين الديموقراطيين للانتخابات الرئاسية. واعتُبرت منذ البدء دخيلة على السباق، وأظهرت ثقة خلال المناظرات وخصوصا في الجولة الثانية التي أجريت نهاية يوليو.

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