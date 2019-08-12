عدم الاتفاق يخيم على مفاوضات واشنطن وطالبان

الرئيس الأفغاني أشرف غني يتحدث في كابول، 29 أبريل (أرشيفية: الإنترنت)

أنهت أمريكا وطالبان جولتهما الحالية من المحادثات، اليوم الاثنين، التي تهدف لإبرام معاهدة تتيح للولايات المتحدة إنهاء أطول حروبها وسحب قواتها من أفغانستان دون أن يسفر الحوار عن اتفاق، وقال الطرفان إنهما سيتشاوران مع قادتهما بشأن الخطوات التالية.

وعقدت هذه المحادثات في قطر منذ أواخر العام الماضي بين مسؤولين من طالبان والولايات المتحدة وأثارت آمالا بالتوصل لاتفاق يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب مقابل وعد من طالبان بألا تُستخدم أفغانستان قاعدة من قبل المتشددين للتخطيط لشن هجمات في الخارج، وفق وكالة «رويترز».

لكن الولايات المتحدة تضغط من أجل موافقة طالبان على أمرين آخرين أكثر صعوبة: تقاسم السلطة مع الحكومة التي تدعمها واشنطن ووقف إطلاق النار. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن الجولة الثامنة من المحادثات، التي بدأت في الثالث من أغسطس الجاري ركزت على تفاصيل فنية، انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

فشل محاولات الاتفاق

وقال أحد أفراد فريق طالبان في المفاوضات «أطلنا أمد اجتماعنا على أمل الوصول إلى اتفاق سلام لكن لم يمكن ذلك». وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «ناقشنا عددًا من القضايا وتوصلنا إلى توافق بشأن بعضها لكن لم نتوصل إلى نتيجة نهائية». وتابع قائلًا إن المفاوضين الأمريكيين طالبوا بأن تعلن طالبان وقف إطلاق النار وتبدأ محادثات مباشرة مع حكومة كابول.

وذكر المسؤول أن الحركة، التي تقاتل منذ الإطاحة بحكمها في عام 2001 لطرد القوات الأجنبية وإقامة دولة إسلامية، ردت بالمطالبة بأن تعلن الولايات المتحدة خارطة طريق لانسحاب قواتها. وقال كبير المفاوضين الأمريكيين والدبلوماسي الأفغاني-الأمريكي المخضرم زلماي خليل زاد إن جولة المحادثات انتهت وإنه في طريق العودة إلى واشنطن للتشاور.

ولم يعلن أي من الطرفين عن موعد استئناف المحادثات. وسيسمح الاتفاق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحقيق هدفه بإنهاء حرب شنت في الأيام التي تلت هجمات تنظيم القاعدة على الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر عام 2001.

مأزق الحرب

وأصبحت هذه الحرب مأزقًا مع عدم تمكن أي جانب من هزيمة الآخر، إضافة إلى تزايد عدد الضحايا المدنيين إلى جانب القتلى من المقاتلين مع تصاعد العنف، لكن بدون التزام من حركة طالبان بإجراء محادثات لتقاسم السلطة وبوقف إطلاق النار، هناك مخاوف من مواصلة المتمردين القتال عندما تغادر القوات الأمريكية سعيًا للإطاحة بالحكومة.

وشكك الرئيس الأفغاني المدعوم من أمريكا أشرف غني في المحادثات أمس الأحد، قائلًا إن بلاده هي التي ستقرر مصيرها وليس الغرباء. وقال أيضًا أمام حشد من المصلين تجمعوا لأداء صلاة عيد الأضحى إن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 28 سبتمبر، التي يأمل أن يفوز فيها بولاية ثانية، ضرورية. فيما نددت طالبان بالانتخابات ووصفتها بأنها صورية وهددت بمهاجمة التجمعات الانتخابية.