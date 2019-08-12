التحقيق في تسجيل مصور لمتظاهرة تتعرض للضرب في روسيا

عناصر من الشرطة الروسية خلال تظاهرة في موسكو، 10 أغسطس 2019 (فرانس برس)

فتحت وزارة الداخلية الروسية تحقيقاً، اليوم الإثنين، بعد الضجة التي أثارها تسجيل مصوّر يظهر امرأة تتلقى لكمات شديدة في بطنها من قبل شرطي خلال تظاهرة في موسكو وسط اشتداد القمع ضدّ المعارضة.

وشاهد التسجيل حتى اليوم الإثنين 360 ألف شخص، وتظهر ضمنه امرأة يجرّها أربعة شرطيين بوجوه مقنّعة ويعتمرون خوذات مكافحة الشغب، وكان أحدهم يوجّه لكمات لها من دون أي سبب. وأثارت الصور الغضب عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضحت الضحية داريا سوسنوفسكايا (26 عاماً) لدى سؤالها من قبل الموقع الإلكتروني «ميديازونا» بأنّها تعرضت للإيقاف لاحتجاجها على اعتقال شخص يعاني من إعاقة. وروت أثناء شهادتها على ما تعرضت له، «بدأ شرطيون يركضون نحوي، لم أكن أعرف من يكونون». وتابعت «كان ذلك متوحشاً للغاية. عانيت على الفور من تشنجات في كل جسدي، لم أعد أستطيع التنفس». وشرحت أنّها نقلت برفقة موقوفين آخرين لاحقاً إلى مركز للشرطة حيث لم يتح لها الاتصال بمحام لساعات قبل السماح لها بالمغادرة بعد تحرير محضر لها.

وأعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق داخلي، ووعدت بأنّه «سيكون على المذنبين تحمّل مسؤولياتهم». وكان محام في منظمة «أغورا» غير الحكومية والمدافعة عن حقوق الإنسان عرض عبر موقع تويتر مكافأة مالية قدرها نحو 1350 يورو (مئة ألف روبل) لمن يكشف هوية الشرطي الذي ضرب المتظاهرة.

ونظمت المعارضة الروسية في الأسابيع الأخيرة عددًا من التظاهرات الواسعة في موسكو للمطالبة بالسماح لمرشحيها المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 8 سبتمبر. وكانت تظاهرة السبت الماضي، المرخص لها الأكبر في روسيا منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الكرملين عام 2012، وجمعت نحو 60 ألف شخص. ولكنّها أدت إلى 256 توقيفًا في العاصمة. وكانت الشرطة قمعت تظاهرتين سابقتين غير مرخص لهما، وشهدتا أكثر من ألف توقيف وأعمال عنف.