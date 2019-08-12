انطلاق حملة في جنوب السودان لدفع الأطراف المتحاربة لتشكيل حكومة وحدة

رئيس جنوب السودان سلفا كير خلال افتتاح الدورة البرلمانية في جوبا، 14 مايو 2019 (فرانس برس)

أطلق نشطاء من جنوب السودان، اليوم الاثنين، حملة للضغط على الأطراف المتحاربة في البلاد للالتزام بالمهلة النهائية التي باتت قريبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية كجزء من اتفاق السلام الذي وقعت عليه تلك الأطراف في 2018.

وأطلق «منتدى المجتمع المدني» وهو تحالف من أكثر من 100 منظمة، اليوم الاثنين، عداً تنازلياً لمدة 90 يوماً حتى موعد المهلة النهائية في نوفمبر للحزب الحاكم والمعارضة لتشكيل حكومة. وصرح جفري لو ديوك عضو التحالف لوكالة «فرانس برس»: «لم يتبق أمامنا الكثير من الوقت. هناك العديد من المهام التي يجب الانتهاء منها، ويجب أن لا تجري الأمور كالمعتاد».

ودخل جنوب السودان في حرب في 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه السابق رياك مشار بالتخطيط للانقلاب ضده. ووقع الطرفان على اتفاق سلام في سبتمبر يقضي بأن يقوم كير بتشكيل حكومة مع مشار، إلا أن الجانبين لم يلتزما بأول موعد محدد في مايو الماضي. وقال الناشطون إنه لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين خاصة من حيث اتخاذ إجراءات أمنية ضرورية لإحلال الاستقرار في البلد الذي يعاني من النزاع منذ نحو ست سنوات.

وقبل تشكيل أية حكومة وحدة يتعين على الأطراف جمع مقاتليهم وضمهم إلى الجيش الوطني والشرطة وغيرها من قوات الأمن. وصرح حيم ديفيد كولوك العضو الآخر في منتدى المجتمع المدني «علينا أن نرى ضرورة التحرك، ولا نريد أن نرى وضعًا آخر نقدم فيه مختلف التبريرات لفشلنا في تشكيل حكومة انتقالية». وقال إن «الحملة تهدف إلى ضمان أن كل لحظة من الآن فصاعدًا مهمة».