مجلس أوروبا: استجابة ألمانيا لتوصيات مناهضة الفساد «منخفضة للغاية»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 06:58 مساء
هيئة مناهضة الفساد في مجلس أوروبا (أرشيفية: الإنتنت)

قالت هيئة مناهضة الفساد في مجلس أوروبا (Greco) التي تمثل 48 دولة، اليوم الاثنين، إن ألمانيا لا تتخذ إجراءات كافية في محاربة الرشوة كما أنها لم تنفذ توصيات الشفافية خاصة فيما يتعلق بالبرلمان الاتحادي (بوندستاغ).

وبحسب الهيئة لم يقم أعضاء البرلمان بالفصل الواضح بين نشاطاتهم كنواب وأعمال أخرى في القطاع الخاص. وقالت «غريكو»، وهي الهيئة التابعة لمجلس أوروبا، إن مستوى استجابة ألمانيا لتوصيات مناهضة الفساد الصادرة في 2015 «منخفضة للغاية بشكل عام»، وفق «دويتشه فيله». 

وأضافت أنه لم يتم إحراز أي تقدم بشأن مطالبة أعضاء البوندستاغ بالكشف عن تضارب المصالح المحتمل المتعلق بأمور يتم النظر فيها بالمجلس، بحسب «غريكو». وقالت الهيئة إنه لم يتم تطبيق توصية بتعزيز تنفيذ متطلبات الشفافية أيضاً.

وأكملت «غريكو» أن قواعد جديدة بشأن تعاملات النواب مع أفراد جماعات الضغط لم تتصد سوى بشكل جزئي لمخاوف الهيئة. وقالت إنه لم يتم تنفيذ توصية بشأن قواعد خاصة بالأنشطة الثانوية للقضاة سوى في محكمتين اتحاديتين.

وتابعت هيئة مناهضة الفساد (غريكو) أنه لم يتم تنفيذ سوى ثلاث من أصل ثماني توصيات صدرت عام 2015 بشكل كامل. ونتيجة لذلك، فإن ألمانيا عرضة الآن لنظام مراقبة خاص للدول ذات مستويات الاستجابة المنخفض.

ومجلس أوروبا منفصل عن الاتحاد الأوروبي ويتناول بشكل رئيسي حقوق الإنسان وسيادة القانون. وهناك 12 من الدول الأعضاء بمجموعة غريكو البالغ عددهم 48 دولة، عرضة أيضاً لنظام المراقبة ومن بينها النمسا وفرنسا والمجر وتركيا.

 

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