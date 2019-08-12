مثول مهاجم المسجد في النرويج أمام القضاء

الشرطة النرويجية تحقق في الهجوم على مسجد أوسلو (أرشيفية: الإنترنت)

مثل منفذ عملية إطلاق النار في مسجد بضواحي أوسلو أمام قاض في العاصمة النرويجية تمهيدًا لوضعه قيد الاحتجاز بتهمة القيام بـ«عمل إرهابي» و«القتل»، وبدا مبتسمًا لكن وجهه كان منتفخًا وعينيه سوداويتان.

ويرفض فيليب مانهاوس التهم الموجهة إليه، وتقول الشرطة إنه في الحادية والعشرين من العمر ويعتنق «وجهات نظر يمينية متطرفة» و يتبنى «مواقف معادية للأجانب»، وظهرت على وجهه ويديه خلال ظهوره العلني الأول ظهر اليوم الاثنين، في محكمة أوسلو، كدمات وخدوش نتجت عن تعاركه مع أشخاص في المسجد تمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن المتوقع أن يأمر القاضي بوضعه في الحبس الاحتياطي. وطلبت الشرطة وضعه في الحبس الانفرادي لمدة أربعة أسابيع، فيما طلب مانهاوس بالإفراج عنه، كما قالت محاميته أوني فرايز. وصرحت للصحافة بعد الجلسة المغلقة بأنه «يرفض الاتهامات ويمارس حقه في عدم تقديم إيضاحات». وإذا لم تكن قد وجهت اتهامًا رسميًا للمشتبه به بعد، فقد اعتبرت الشرطة ما حصل بأنه يدخل في مجال «العمل الإرهابي» إضافة إلى «القتل».

الشاب الغامض

ويتهم فيليب مانهاوس بأنه أطلق بعد ظهر السبت، النار في مسجد النور في بايروم، إحدى الضواحي السكنية في أوسلو، وبأنه قتل من جهة أخرى قبل ذلك أخته غير الشقيقة (17 عاما) التي عثر على جثتها بعد ساعات على إطلاق النار.

وسيطر عليه واحد من الأشخاص الثلاثة الذين كانوا موجودين لحظة وقوع الهجوم، على رغم وجود قطعتي سلاح ناري معه. وأصيب الرجل الذي يبلغ الخامسة والستين من العمر وألقى نفسه عليه، بجروح طفيفة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن أخته غير الشقيقة التي عثر عليها مقتولة في منزل المشبوه، صينية الأصل وتبنتها الزوجة الحالية لوالد المشتبه به. وذكرت أجهزة الاستخبارات النرويجية الداخلية اليوم الاثنين، أن لديها معلومات عن هذا الشاب منذ «حوالى السنة». وقال قائد أجهزة الاستخبارات هانس سفر سوفولد في مؤتمر صحفي إن «الشاب كان غامضًا إلى حد ما ولم يكن في وضعيه توحي بأنه على وشك القيام بعمل إرهابي». ولم تغير أجهزة الاستخبارات النرويجية الداخلية مستوى مخاطر التهديدات في النروج، التي لا تزال تعتبر منخفضة.

نقل حرب الأعراق

نشر رجل يستخدم اسم فيليب مانهاوس، قبيل الهجوم على المسجد، في منتدى اندشان رسالة تدعو قراءه إلى نقل «حرب الأعراق» على الإنترنت إلى الحياة الحقيقية. وأشار إلى برتران تارانت الذي شن الهجوم على مسجدين قتل فيهما 51 شخصًا في مارس في كرايست تشيرش في نيوزيلندا. ويندرج إطلاق النار في إطار تجدد الهجمات التي يشنها متعصبون بيض، خصوصًا ما حصل في الفترة الأخيرة في إل باسو بالولايات المتحدة.

وزرع الهجوم الخوف في أوساط الأقلية المسلمة في النرويج التي تحتفل في الوقت الراهن بعيد الأضحى، وأدى إلى زيادة الإجراءات الأمنية حول الاحتفالات. أما المعارف والجيران فيقدمون في وسائل الإعلام صورة شاب مرح وطبيعي تغير سلوكه العام الماضي. وذكرت إذاعة-تلفزيون ان.ار.كاي العامة، أنه أصبح شديد الالتزام بالديانة المسيحية وربما تبنى وجهات نظر أكثر تطرفا.

وكان المتطرف اليميني النروجي انديرس بيرينغ بريفيك الذي يقول إنه يخوض حربًا ضد «اجتياح مسلم» قتل في 22 يوليو 2011، 77 شخصًا من خلال تفجير قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو، ثم من خلال إطلاق النار على تجمع للشبيبة العاملة في جزيرة أوتويا.