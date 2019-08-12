إلغاء كل رحلات مطار هونج كونج مع تصاعد الاحتجاجات

متظاهران في باحات الوصول في مطار هونغ كونغ الدولي، 12 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قرر مطار هونغ كونغ الدولي، اليوم الإثنين، إلغاء كل الرحلات بعدما اجتاح آلاف المتظاهرين الداعمين للديمقراطية باحة وصول المسافرين؛ احتجاجاً على أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بها، بينما صعدت بكين لهجتها وقالت إنّها ترى في هذا الحراك «مؤشرات إرهاب».

وجاء إغلاق ثامن مطار في العالم (74 مليون مسافر عام 2018) قبل وقت قليل من تصعيد اللهجة الصينية إزاء المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية. وفصلت عشر دقائق بين القرارين ما يؤشر إلى تصعيد جديد في هذه الأزمة السياسية التي انطلقت في بداية يونيو، وهي الأخطر في هذه المدينة الكبيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي منذ استعادة الصين لها عام 1997، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المتحدث باسم المجلس الصيني لشؤون هونغ كونغ وماكاو يانغ غوانغ، في مؤتمر صحفي في بكين «استخدم المتظاهرون المتطرفون في هونغ كونغ مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، ما يشكل أساساً جريمة عنيفة وخطيرة، لكن أيضاً يعدّ أول المؤشرات على إرهاب متصاعد». وكان غوانغ حذر الأسبوع الماضي من أنّ «من يلعب بالنار سيحترق».