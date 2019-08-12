وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة حولت منطقة الخليج إلى «علبة كبريت»

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران، 27 يوليو 2019 (فرانس برس)

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اتهامًا صريحًا إلى الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، بتحويل منطقة الخليج إلى «علبة كبريت» قابلة للاشتعال عبر بيعها الأسلحة إلى حلفائها الإقليميين.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية على هامش زيارة يجريها إلى الدوحة إن «الولايات المتحدة (باعت) ما قيمته 50 مليار دولار من الأسلحة إلى المنطقة العام الماضي. بعض الدول في المنطقة التي تملك سكانًا أقل من ثلث شعبنا تنفق 87 مليار دولار على المشتريات العسكرية». وأكد «إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أميركا وحلفائها حولّها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال».

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران. وتفاقم التوتر مع تعرض ناقلات نفط في الخليج لهجمات اتّهمت الولايات المتّحدة إيران بالوقوف خلفها رغم نفي طهران، وسط تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز على خلفية العقوبات الأميركية عليها.

وتسعى واشنطن إلى إنشاء تحالف دولي لمرافقة السفن التجارية في الخليج، لكن لا يبدو أنها تمكنت من جذب الكثير من الدول، وبدا حلفاء واشنطن متوجسين من جرهم إلى نزاع مفتوح في هذه المنطقة التي يعبر منها ثلث النفط العالمي المنقول بحرًا.