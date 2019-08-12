إخماد حريق ضخم قرب أثينا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 12:36 مساء
رجال إطفاء يونانيون يتعاملون مع حريق عنيف في جزيرة إيلافونيسوس، 10 أغسطس 2019، (ا ف ب)

تمكّن رجال الإطفاء اليونانيون، صباح الإثنين، من إخماد حريق ضخم اندلع في غابة، وكان يشكل خطرا على التجمعات السكنية في الضاحية الشرقية لأثينا، علما أنه لم يتسبب في سقوط ضحايا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن السلطات.

وأعلن جهاز الدفاع المدني أن الحريق الذي شب في ساعات مبكرة من صباح اليوم، تم احتواؤه ولم يسفر عن سقوط ضحايا، إذ سرعان ما أخلت الشرطة المنطقة من سكانها وأغلقت الطرق المحلية.

وفي تصريح للصحافيين، قال نائب حاكم أثينا بيتروس فيليبو، «احترق منزلان كانا خاليين، ولا خطر يتهدد في الوقت الراهن أي منطقة سكنية». وقد اندلع الحريق في ضاحية بيانيا، في غابة الصنوبر الواقعة عند سفح جبل ييميتوس، شرق العاصمة اليونانية.  وقال قائد الدفاع المدني نيكوس هاردالياس لشبكة أنتينا تي.في التلفزيونية «كان حريقا ضخما، ترافق مع ألسنة لهب بلغ ارتفاعها 20 مترا قرب المنازل».

وتعامل مع الحريق أكثر من 130 رجل إطفاء، تؤازرهم طائرة قاذفة للماء، لمنع النيران من التمدد إلى المناطق السكنية المكتظة التي تبعد بضعة كيلومترات. ووضع قائد الدفاع المدني أجهزة الطوارئ في حالة تأهب قصوى، مع ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة وهبوب رياح قوية.

وشهدت اليونان التي ارتفعت فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، عدة حرائق الغابات، في الأيام الأخيرة، إذ تمت السيطرة مساء الأحد، على حريق كان مستعرا منذ يومين في جزيرة إيلافونيسوس، لكنه أتى على أكثر من ربع هذه الجزيرة الواقعة جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، كما ذكر رجال الإطفاء الذين أخوا مخيما وفندقا.

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