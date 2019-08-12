بكين تتهم المتظاهرين في هونغ كونغ بـ«الإرهاب»

نددت الصين، اليوم الاثنين بالمتظاهرين في هونغ كونغ، الذين وصفتهم بـ«العنيفيين»، وقالت إنهم واجهوا عناصر الشرطة بـ«زجاجات حارقة»، معتبرة أن في ذلك مؤشرات على «إرهاب»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الناطق باسم مجلس شؤون هونغ كونغ في الصين، يانغ غوانغ، في مؤتمر صحافي في بكين، «استخدم المتظاهرون المتطرفون في هونغ كونغ مراراً أدوات شديدة الخطورة للهجوم على عناصر الشرطة، يشكل جريمة عنيفة وخطيرة، لكن أيضا يعدّ أولى المؤشرات على إرهاب متصاعد»، مضيفاً أن هذا «تخط عنيف لحكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ».