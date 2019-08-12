أليخاندرو ياماتي يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في غواتيمالا

أعلن المرشّح اليميني أليخاندرو ياماتي، مساء الأحد فوزه بالانتخابات الرئاسية في غواتيمالا في دورتها الثانية، بعدما أظهرت النتائج الجزئية حصوله على أكثر من 59 % من الأصوات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ووفقاً للمحكمة الانتخابية، فإنّ الطبيب المحافظ حصل بعد فرز نحو ثلثي بطاقات الاقتراع على 59,53% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على منافسته الاشتراكية الديموقراطية ساندرا توريس التي كانت تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في يونيو الناضي. وتميّزت الدورة الثانية بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت نحو 50% من إجمالي الناخبين في البلاد، وفقاً للنتائج الأولية.