أليخاندرو ياماتي يعلن فوزه بانتخابات الرئاسة في غواتيمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 08:21 صباحا

أعلن المرشّح اليميني أليخاندرو ياماتي، مساء الأحد فوزه بالانتخابات الرئاسية في غواتيمالا في دورتها الثانية، بعدما أظهرت النتائج الجزئية حصوله على أكثر من 59 % من الأصوات، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقاً للمحكمة الانتخابية، فإنّ الطبيب المحافظ حصل بعد فرز نحو ثلثي بطاقات الاقتراع على 59,53% من الأصوات، متقدماً بفارق شاسع على منافسته الاشتراكية الديموقراطية ساندرا توريس التي كانت تفوقت عليه في الجولة الأولى التي جرت في يونيو الناضي. وتميّزت الدورة الثانية بنسبة مشاركة ضعيفة بلغت نحو 50% من إجمالي الناخبين في البلاد، وفقاً للنتائج الأولية.

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