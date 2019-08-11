مقتل 5 مدنيين وجنديين في هجومين منفصلين لتنظيم الدولة في نيجيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 09:55 مساء
جندي نيجيري في بلدة بانكي بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا، 26 أبريل 2017، (فرانس برس)

قُـتل نحو سبعة أشخاص، بينهم جنديان، في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت الأحد مصادر متطابقة وكالة «فرانس برس».

ومساء السبت قُـتل جنديان نيجيريان وثلاثة مدنيين في هجوم لتنظيم «الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا» استهدف قاعدة عسكرية في غوبيو، الواقعة على بعد 80 كلم من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، بحسب ما أكد مصدران عسكريان لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر الأول، طالبًا عدم كشف هويته، «اُستُشهد جنديان دفاعًا عن القاعدة العسكرية في مواجهة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا»، مضيفًا: «أُصيب ثلاثة مدنيين في إطلاق نار متبادل وتوفوا».

وهاجم الجهاديون الذين كانوا على متن شاحنات «بيك-أب» مجهّزة برشاشات ثقيلة القاعدة قرابة الساعة 18.00 (بتوقيت غرينتش) وخاضوا قتالًا مع الجنود استمر نحو ساعتين، بحسب ما أفاد المصدر الثاني مؤكدًا حصيلة الضحايا التي أعلنها المصدر الأول.

وتابع أن الهجوم قد صُدَّ بعد وصول دعم جوي. وأضاف المصدر: «تم سحق الإرهابيين وأُجبروا على الانسحاب. قُـتل 11 منهم وتمت مصادرة ثلاث سيارات تابعة لهم».

وكان التنظيم استهدف القاعدة في مايو الماضي بهجوم أوقع ثلاثة قتلى في صفوف الجنود، بحسب مصادر أمنية نيجيرية، فيما أعلن التنظيم مقتل 20 جنديًّا.

والأحد هاجمت جماعة «بوكو حرام» التي تنشط في شمال شرق نيجيريا قرية نغووم الواقعة على بعد 14 كلم شمال مايدوغوري، وقد قتلوا شخصين وأحرقوا المنازل، بحسب قيادي في ميليشيا محلية موالية للحكومة.

وقال القيادي باباكورا كولو: «قطع المتمردون أذن امرأة لمعاقبتها على مقاومتها لهم أثناء استيلائهم على مجوهراتها».

وكانت الجماعة هاجمت القرية وقاعدتها العسكرية في فبراير، مما أوقع ثلاثة قتلى في صفوف الجنود.

ويصعد الجهاديون حدة هجماتهم في عيد الأضحى في شمال البلاد، حيث يتم تعزيز المنظومات الأمنية في المدن الكبرى.

وغالبية الهجمات التي استهدفت الجيش في المنطقة إما نُسبت إلى الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا وإما تبناها التنظيم، وهو فرع انشق عن «بوكو حرام» وبايع تنظيم الدولة الإسلامية.

في المقابل يستهدف الفصيل الموالي لزعيم «بوكو حرام» التاريخي، أبوبكر الشكوي، بشكل متزايد المدنيين عند مهاجمة قراهم لنهب مواردها.

وأسفر النزاع في شمال نيجيريا منذ العام 2009 عن أكثر من 27 ألف قتيل ونحو 1.8 مليون نازح، وقد تمدد إلى تشاد والكاميرون والنيجر البلدان المجاورة لنيجيريا، الواقعة على ضفاف بحيرة تشاد.

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