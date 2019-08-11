ارتفاع حصيلة إعصار «ليكيما» في شرق الصين إلى 32 قتيلًا

مسعفون يبحثون عن ناجين من الإعصار «ليكيما» في العاشر من أغسطس في الصين. (فرانس برس)

أفادت السلطات المحلية بأن حصيلة الإعصار «ليكيما» في شرق الصين ارتفعت إلى 32 قتيلًا، فيما يواصل المسعفون البحث عن مفقودين بعد إجلاء أكثر من مليون من السكان.



وضربت موجات بلغ ارتفاعها أمتارًا عدة الساحل حين بلغ الإعصار اليابسة، ليل الجمعة السبت، في مقاطعة زيجيانغ جنوب شنغهاي، حسب ما ذكرت «فرانس برس».



وتسبب انزلاق للتربة بمصرع 18 شخصًا في مدينة وينزو، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة. ولم يعرف ما إذا كان القتلى الـ14 الإضافيون قضوا في الحادث نفسه.

ولا يزال 16 شخصًا مفقودين حتى صباح الأحد، وفق ما أوردت السلطات في مقاطعة زيجيانغ.



وأظهرت مشاهد بثتها قناة «سي سي تي في»، الأحد، مسعفين يستعينون بزورق في مدينة لينهاي بعدما غمرت المياه الموحلة شوارعها.



كذلك، بثت وسائل إعلام صينية مشاهد لمسعفين ينقلون أشخاصًا بواسطة زوارق هوائية برتقالية، فيما كان الطقس يميل الى التحسن.



وجرى إلغاء نحو 300 رحلة في مقاطعة زيجيانغ وعلق عمل العبارات والقطارات في تدبير وقائي.



وضرب «ليكيما» مقاطعة جيانغسو شمال شنغهاي، ويتوقع أن يصل في وقت لاحق الأحد إلى مقاطعة شاندونغ، بحسب «سي سي تي في». وسبق أن أصدرت المقاطعتان إنذارا احمر تحسبا لأمطار غزيرة.



وجرى إجلاء مليون شخص على الأقل مع اقتراب الإعصار، نُـقل أكثر من 110 آلاف منهم إلى ملاجئ.



وضرب «ليكيما» الساحل قرب مدينة ونلينغ قبيل الساعة 2.00 السبت (18.00 ت غ الجمعة) مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة.