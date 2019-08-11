بكين تطالب لندن بوقف تدخلاتها في هونغ كونغ

تظاهرة حاشدة في حي مونغكوك بهونغ كونغ السبت 3 اغسطس 2019. (فرانس برس)



حضت الصين المملكة المتحدة على وقف تدخلاتها في هونغ كونغ بعدما أجرى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اتصالا هاتفيا برئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام للتعبير عن قلقه بإزاء التظاهرات.

وأجرى «راب» اتصالا هاتفيا بـ«لام»، طالبا منها إجراء «تحقيق مستقل تماما بشأن الأحداث الأخيرة» في إشارة إلى حملة قمع التظاهرات المناهضة للحكومة، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ إن «الصين تطلب رسمياً من بريطانيا أن توقف على الفور أي خطوة تدخّل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين».

ووصفت في بيان نُشر السبت على الانترنت قرار راب الاتصال بلام بأنه «خاطىء»، ودعت لندن إلى وقف «التسبب بمشاكل في مستعمرتها السابقة».

وتعتبر بكين أن دولا غربية تدعم التظاهرات المناهضة للحكومة التي تشهدها الجزيرة شبه المستقلة منذ نحو شهرين.