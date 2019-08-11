بيونغ يانغ: التجربة الصاروخية الأخيرة كانت اختبارًا لسلاح جديد أشرف عليه كيم شخصيًّا

أعلنت بيونغ يانغ الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ، أشرف شخصيا على التجربة الصاروخية التي أجرتها بلاده السبت، التي كانت اختبارًا لـ«سلاح جديد» لم تحدد ماهيته.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن كيم «اعتلى مركز المراقبة وأصدر توجيهاته» بشأن التجربة الصاروخية، مشيرة إلى أنه «أعرب عن ارتياحه الكبير» لنتيجة الاختبار، الذي قالت سيول إنه كان عبارة عن إطلاق صاروخين بالستيين قصيري المدى باتجاه البحر.

وكانت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية أعلنت أن كوريا الشمالية أطلقت، فجر السبت، مقذوفين من موقع قريب من مدينة هامهونغ في شمال شرق البلاد، وقطعا مسافة 400 كلم قبل أن يسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، مرجحة أن يكونا صاروخين بالستيين قصيري المدى.

وهذه خامس تجربة صاروخية تجريها بيونغ يانغ في غضون أسبوعين، إذ أطلق الكوريون الشماليون مؤخرًا صواريخ قصيرة المدى في ما اُعتُبر تحذيرًا من المناورات المشتركة الأميركية- الكورية الجنوبية.

وأتى إطلاق الصاروخين غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه تلقى «رسالة رائعة» من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، أوضح له فيها أن العمليات الأخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردًّا على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وسول.

والسبت عقب التجربة الصاروخية الجديدة أعلن ترامب أن كيم يريد استئناف المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي بعد انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وبدأت المناورات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول الإثنين، ومن المقرر أن تنتهي في العشرين من أغسطس الجاري.

وكتب ترامب في تغريدة أن كيم اعتذر في رسالة عن التجارب الصاروخية الأخيرة لبيونغ يانغ، التي أُجري آخرها فجر السبت، وقال إنها أتت احتجاجًا على التدريبات «الأميركية - الكورية الجنوبية».