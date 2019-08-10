انتحار الملياردير الأميركي جيفري إيبستين في زنزانته

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 05:21 مساء
صورة وزعتها الشرطة فيلرجل الأعمال الأميركي جيفري إيبستين، 8 يوليو 2019. (أ ف ب)

أقدم الملياريدير الأميركي جيفري إيبستين على الانتحار في زنزانته في نيويورك حيث كان ينتظر محاكمته بتهم الاعتداء جنسياً على قاصرات، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية السبت.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أقدم إيبستين البالغ 66 عاماً على الانتحار شنقاً في زنزانته وعثر على جثته صباح السبت قرابة الساعة 7,30 (11,30 ت غ)، وذلك نقلاً عن مسؤولين لم تكشف أسماءهم، بحسب «فرانس برس».

وسبق أن عثر على إيبستين أواخريوليو على الأرض في زنزانته في مركز ميتروبوليتان الإصلاحي في مانهاتن، وعلى عنقه كدمات، في أعقاب محاولة انتحار مفترضة. لكن إصاباته حينها لم تكن خطرة وشارك بعد ذلك بأيام في جلسة استماع قضائية.

واتهم إيبستين بتنظيم شبكة تضم عشرات الفتيات الصغيرات بالسن بعضهن طالبات جامعيات واستغلالهن جنسياً في المنازل العديدة التي يملكها. ووجهت إليه في 8 يوليو تهمة الاستغلال الجنسي لقاصرين وتهمة التآمر للقيام بالاتجار الجنسي بقاصرين، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن 45 عاماً. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته منتصف يونيو 2020.

ورفض في 18 يوليو طلب الملياردير، الذي تقدر ثروته بما يزيد على 500 مليون دولار، إطلاق سراحه بكفالة. ويُعدّ مركز متروبوليتان الإصلاحي، الذي يودع فيه عموما المتهمون الذين ينتظرون محاكمتهم، أحدى أكثر المؤسسات أمناً في الولايات المتحدة. وقضى فيه كذلك مهرب المخدرات المكسيكي خواكين غوزمان الملقب «إل شابو» اكثر من عامين.

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