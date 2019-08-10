أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 03:23 مساء

شهد جبل عرفات سقوط أمطار غزيرة اليوم السبت، حيث يقف على صعيد جبل عرفات أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة هذا العام.

ودعا الدفاع المدني السعودي ⁧‫الحجاج في ⁧‫عرفات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، بحسب موقع قناة «العربية» السعودية.

فيما تتابع القيادة السعودية تحركات ضيوف الرحمن وما يجري بين المشاعر المقدسة لتسيير مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

أكثر من مليوني حاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم (بث مباشر)

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن تكون السماء، اليوم، غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.

وفي يوم عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي الحجة، يمضي الحجاج وقتهم في العبادة وذكر الله والتلبية أملا في التطهر من ذنوبهم والاستجابة لدعواتهم. ويستمع ضيوف الرحمن إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، الواقع في غرب مشعر عرفات، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل «النفرة» بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.

وسيبيت الحجاج في مزدلفة، حيث سيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة. واستبدلت المملكة العربية السعودية، فجر السبت كسوة الكعبة بأخرى جديدة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت.

وقضى ملايين الحجاج، يوم الثامن من ذي الحجة في مشعر منى؛ لقضاء يوم التروية بها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل توجههم إلى جبل عرفات للوقوف به؛ وأداء الركن الإعظم للحج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. الأمير محمد السنوسي: الليبيون لن يرضوا إلاّ بحكم ...
ليبيا
الختالي: الموانئ الليبية استقبلت 350 ألف رأس غنم خالية من الأمراض
ليبيا
ارتفاع ملحوظ في أسعار الأضاحي بسبها.. جشع التجار أم ظروف قهرية؟
ليبيا
الأمم المتحدة: تغيـر المناخ يهدد حياة 500 مليون شخص
دولى
«جريدة الوسط»: قصف مرزق يعيد فتح الصراع «الاجتماعي» في الجنوب
ليبيا
«الخروف السياحي» يسرق فرحة العيد من بيوت الليبيين
ليبيا
اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»
ليبيا
أغلى لاعب في العالم يقترب من مدريد ويبتعد عن برشلونة
رياضة عالمية
في جريدة الوسط: قصف مرزق يعيد فتح الصراع في الجنوب و10 معوقات تعرقل انتخابات ...
ليبيا
«عدل الوفاق» تنعى مدير إدارة المتابعة بالوزارة بعد «اغتياله» من قبل مجهولين
ليبيا
البعثة الأممية تدعو كل الأطراف لتقديم «موافقة مكتوبة» قبل منتصف ليل الجمعة على ...
ليبيا
الفنان حسن البيجو يقدم أغنية «في مولى الخدود» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين