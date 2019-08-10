أمطار غزيرة ورياح على صعيد جبل عرفات

شهد جبل عرفات سقوط أمطار غزيرة اليوم السبت، حيث يقف على صعيد جبل عرفات أكثر من مليوني حاج من كافة أنحاء العالم لأداء الفريضة هذا العام.

ودعا الدفاع المدني السعودي ⁧‫الحجاج في ⁧‫عرفات إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وتجنب الأماكن المنخفضة وملامسة الأجسام المعدنية الموصلة للتيار الكهربائي، بحسب موقع قناة «العربية» السعودية.

فيما تتابع القيادة السعودية تحركات ضيوف الرحمن وما يجري بين المشاعر المقدسة لتسيير مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

أكثر من مليوني حاج يتوافدون على جبل عرفات لأداء الركن الأعظم (بث مباشر)

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية أن تكون السماء، اليوم، غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات.

وفي يوم عرفات، الذي يوافق التاسع من ذي الحجة، يمضي الحجاج وقتهم في العبادة وذكر الله والتلبية أملا في التطهر من ذنوبهم والاستجابة لدعواتهم. ويستمع ضيوف الرحمن إلى خطبة يوم عرفة في مسجد نمرة، الواقع في غرب مشعر عرفات، ثم يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، قبل «النفرة» بعد مغيب الشمس إلى مزدلفة.

وسيبيت الحجاج في مزدلفة، حيث سيجمعون الجمرات، التي سيلقونها يوم العيد وخلال أيام التشريق الثلاثة. واستبدلت المملكة العربية السعودية، فجر السبت كسوة الكعبة بأخرى جديدة، بحضور عدد من مندوبي الرئاسة ومصنع كسوة الكعبة المشرفة، كعادة سنوية في مثل هذا الوقت.

وقضى ملايين الحجاج، يوم الثامن من ذي الحجة في مشعر منى؛ لقضاء يوم التروية بها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل توجههم إلى جبل عرفات للوقوف به؛ وأداء الركن الإعظم للحج.