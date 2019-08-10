ترامب: زعيم كوريا الشمالية قدّم «اعتذاراته» بعد إطلاق صواريخ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت أنّ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون تقدّم بــ«اعتذارات» إليه إثر قيام بيونغ يانغ مؤخراً بإطلاق صواريخ بالستية، وأنّه عبّر عن رغبته بلقائه لاستئناف المفاوضات النووية.

وكتب الرئيس الأميركي على موقع «تويتر»، «في رسالة بعثها كيم جونغ اون، شرح بلطف بالغ أنّه يريد أن نلتقي لبدء التفاوض فور انتهاء المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية». وأضاف أنّ المراسلة تضمنت أيضاً «اعتذارات» من الزعيم الكوري الشمالي عن إطلاق الصواريخ حديثاً، وفق «فرانس برس».