13 قتيلا و16 مفقودا نتيجة مرور إعصار «ليكيما» في الصين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 12:52 مساء
أمواج عالية تضرب شواطىء اقليم زهيجيانغ الصيني 9 أغسطس 2019. (فرانس برس)

أعلن التلفزيون الوطني الصيني، السبت، أن 13 شخصا لقوا مصرعهم واعتبر 16 آخرون في عداد المفقودين، جراء انزلاق للتربة أعقب مرور الإعصار ليكيما في شرق الصين.

وأوضحت شبكة «سي سي تي في» الرسمية، أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو المترامية، وهي المنطقة التي ضربها الاعصار ليل الجمعة السبت.

وأوضح التلفزيون أن «الأمطار الغزيرة قد تسببت بانزلاق للتربة على جبل ما أدى الى انسداد مجرى نهر». وتسبب انسداد مجرى النهر بتشكل «بحيرة» غمرت مناطق واسعة واوقعت الضحايا.

وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة. ونقل اكثر من مئة ألف منهم الى ملاجئ.

وضرب الاعصار ليكيما الساحل مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة في اقليم زهيجيانغ. إلا أن الإنذار الأحمر الذي أطلق الجمعة قد خفض إلى البرتقالي، فيما يتجه ليكيما السبت نحو منطقة شنغهاي، ترافقه رياح أقل قوة.

وسبق للإعصار أن ضرب تايوان الجمعة، وأسفر عن تسعة جرحى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.

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