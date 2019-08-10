«يونهاب»: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أغسطس 2019, 02:01 صباحا

أطلقت كوريا الشمالية صباح السبت «مقذوفين غير محدّدين» في البحر، بحسب ما نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن رئاسة أركان الجيش في سيول.

وقالت رئاسة الأركان الكورية الجنوبية، بحسب يونهاب، إنّ المقذوفين أطلقا من مكان يقع قرب مدينة هامهونغ في شمال شرق كوريا الشمالية وسقطا في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر اليابان، مشيرة إلى أنّ «الجيش يراقب الوضع في حال حدوث عمليات إطلاق إضافية وهو في حالة استعداد».

وهذه خامس عملية إطلاق صواريخ تقْدم عليها كوريا الشمالية في غضون أسبوعين.

وأتى إطلاق هذين المقذوفين غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه تلقّى «رسالة رائعة» من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أوضح له فيها أنّ العمليات الاخيرة لإطلاق صواريخ جاءت ردّاً على التدريبات العسكرية المشتركة لواشنطن وسيول.

وقال ترامب إنّ كيم «لم يكن سعيداً بالمناورات العسكرية»، موضحاً أنّه تلقّى الرسالة الخميس، و«كانت رائعة من البداية حتى النهاية».

وباشرت واشنطن وسيول الإثنين تدريبات عسكرية مشتركة على الرّغم من تحذيرات بيونغ يانغ التي تعتبر أن هذه المناورات قد تنسف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة.

وفي الأسابيع الأخيرة أطلق الكوريون الشماليون في أربع مناسبات صواريخ قصيرة المدى في ما اعتبر تحذيراً من المناورات المشتركة الأميركية-الكورية الجنوبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمم المتحدة: تغيـر المناخ يهدد حياة 500 مليون شخص
دولى
اختراق حساب مدير أمن بنغازي على «فيسبوك»
ليبيا
أغلى لاعب في العالم يقترب من مدريد ويبتعد عن برشلونة
رياضة عالمية
في جريدة الوسط: قصف مرزق يعيد فتح الصراع في الجنوب و10 معوقات تعرقل انتخابات ...
ليبيا
«عدل الوفاق» تنعى مدير إدارة المتابعة بالوزارة بعد «اغتياله» من قبل مجهولين
ليبيا
البعثة الأممية تدعو كل الأطراف لتقديم «موافقة مكتوبة» قبل منتصف ليل الجمعة على ...
ليبيا
الفنان حسن البيجو يقدم أغنية «في مولى الخدود» بتوزيع جديد
ثقافة وفن
وزيرة الدفاع الإيطالية: جنودنا في مصراتة ليسوا مستهدفين من طرفي النزاع الليبي
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل عنا المناضل عمر فائق شنيب
ثقافة وفن
سامسونغ تكشف عن هاتفها الذكي «غالاكسي نوت 10»
علوم وتكنولوجيا
السفارة الأميركية في ليبيا تدعو جميع الأطراف إلى مضاعفة جهدها لحماية المدنيين
ليبيا
كييف تؤكد استهداف طائرة شحن أوكرانية بالكلية الجوية في مصراتة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيفية تطهير الجسم من النيكوتين