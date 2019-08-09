الرئيس البرازيلي يعلن موافقة واشنطن على تعيين ابنه سفيرا لديها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 10:44 مساء
الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو (يمين) ونجله إدواردو (يسار)، (أرشيفية: فرانس برس)

قال الرئيس البرازيلي، جاير بولسونارو، الجمعة، إن الولايات المتحدة أعطت رسميا موافقتها على اعتماد نجله إدواردو سفيرا للبرازيل لدى واشنطن.

وقال في محادثة مع الإعلاميين، تابعتها «فرانس برس»، خلال مغادرته القصر الرئاسي في برازيليا، «أنا سعيد جدا ومتأكد أن روابط الصداقة والعلاقات التجارية ستتعزز بفضل ادواردو».

وتلقت البرازيل من السلطات الأميركية «اعتمادا» هو بمثابة ترخيص مسبق يسمح للرئيس البرازيلي بتعيين نجله (35 عاما) رسميا كسفير إلى الولايات المتحدة.

غير أن تعيين إدواردو، النائب حاليا، يجب أن يحظى بمصادقة مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس البرازيلي «لسنا مستعجلين (لإرسال التعيين إلى مجلس الشيوخ)، إننا نتحلى بالهدوء»، وذلك بعدما أعرب الأسبوع الماضي عن «الثقة» بأن الغرفة الأولى للسلطة التشريعية سترحب بهذا التعيين.

وكشف بولسونارو أن نظيره الأميركي دونالد ترامب بعث برسالة «خاصة، مكتوبة باليد» توافق على تعيين نجله.

وسبق لترامب أن رحب في 30 يوليو بهذا التعيين، ووصف إدواردو بـ«المتميز»، مضيفا «لا أعتقد أن (هذا الأمر) يندرج ضمن محاباة الأقارب».

وفي منتصف يوليو، دافع نجل الرئيس البرازيلي عن اختياره لهذا المنصب بعد تعرضه لسلسلة من الانتقادات. وقال «لقد شاركت في (برنامج) تبادل، وسبق أن أعددت الهمبرغر» في الولايات المتحدة.

ويحمل إدواردو بولسونارو شهادة في الحقوق، وشارك عامي 2004-2005 في الولايات المتحدة في برنامج تبادل بعنوان «خبرة عمل»، بحسب سيرته المهنية المنشورة على الموقع الإلكتروني التابع لمجلس النواب البرازيلي.

وهو يؤدي دورا فعالا كوسيط بين حكومة والده وممثلي المحافظين الجدد في العالم.

وكان إدواردو بولسونارو الممثل البرازيلي الوحيد الذي شارك في مارس مع والده في لقاء خاص مع ترامب في المكتب البيضوي في البيت الأبيض، مع أن وزير الخارجية البرازيلي كان في الوفد المرافق للرئيس خلال الرحلة.

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