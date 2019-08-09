37 قتيلا على الأقــل في معارك عرقية شرق تشاد

قتل 37 شخصًا على الأقل في معارك بين مزارعين ورعاة، بدأت منذ مطلع الأسبوع شرق تشاد، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الرئيس التشادي أدريس ديبي.

وقال ديبي، في مؤتمر صحفي في نجامينا، اليوم الجمعة، «بات النزاع القبلي قضية وطنية (..) خلال ثلاثة أيام قتل 37 تشاديًا في واداي بشرق تشاد».



ويشهد شرق تشاد أعمال عنف مستمرة بين البدو من قبيلة «الزغاوة»، التي ينتمي لها ديبي، والمزارعين من واداي. ولوّح ديبي، الذي يحكم منذ 3 عقود، بإعادة المحاكم العسكرية من أجل السيطرة على الأوضاع، وهو الاقتراح الذي رفضته المعارضة في البلاد.