موسكو تستدعي دبلوماسيا أميركيا متهمًا بـ«التدخل» في شؤونها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 02:00 مساء
شرطة مكافحة الشغب الروسية خلال مواجهة تظاهرة في موسكو، 27 يوليو 2019، (ا ف ب)

استدعت روسيا اليوم الجمعة، دبلوماسيًا في سفارة الولايات المتحدة في موسكو للاحتجاج على ما تعتبره «تدخلًا» قام به لمصلحة المعارضة، عبر رسائل بشأن تظاهرة السبت الماضي، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وتأخذ موسكو على السفارة الأميركية أنها نشرت على موقعها في شبكة الإنترنت وحسابها في تويتر، معلومات تتعلق بهذه التظاهرة التي تطالب بانتخابات حرة، ولم تسمح بها السلطات الروسية. ودعت هذه الرسائل المواطنين الأميركيين في روسيا إلى تجنب المنطقة، وحمل خريطة عن الطرق التي ستسلكها التظاهرة. واتهمت وزارة الخارجية الروسية السفارة بـ«الدعاية إلى المشاركة في التظاهرة، ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد».

وكانت روسيا قد استدعت دبلوماسيًا ألمانيًا الخميس الماضي، للتنديد بما تعتبره «دعوات مباشرة للتظاهر» وجهتها قناة دويتشه فيله الألمانية على شبكات التواصل الاجتماعي، واصفة الأمر بـ«الانتهاك للمعايير والأخلاقيات الصحفية».

وتواجه السلطات الروسية منذ أسابيع، واحدة من أهم حركات الاحتجاج منذ عودة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة في 2012، إذ تطالب المعارضة السماح لمرشحيها بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي ستجرى في الثامن من سبتمبر المقبل.

ونظم عدد كبير من التظاهرات في موسكو وقمعتها السلطات بشدة، حيث أسفرت التظاهرتان الأخيرتان عن اعتقال أكثر من 1000 شخص، فيما حُكم على جميع شخصيات المعارضة تقريبًا بالسجن لفترات قصيرة.

وبعد قمع التظاهرة الأخيرة السبت، نددت المتحدثة باسم السفارة الأميركية في موسكو على تويتر بـ «تقييد حقوق المواطنين الروس في التعبير عن أنفسهم». ومن المقرر تنظيم تظاهرة احتجاج جديدة، سمحت بها السلطات هذه المرة، السبت في موسكو.

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