ترامب يعين مديرا موقتا لأجهزة الاستخبارات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 09 أغسطس 2019, 12:57 مساء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض في 31 يوليو 2019، (فرانس برس)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه ينوي تعيين جوزف ماغواير، مديرًا موقتًا لأجهزة الاستخبارات، ليحل بذلك مكان دان كوتس، الذي يترك مهماته في 15 أغسطس الجاري، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب، عبر حسابه على موقع «تويتر»، «يسرني أن أعلن لكم أن المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ماغواير، ستتم تسميته مديرًا موقتاً للاستخبارات الوطنية بدءًا من 15 أغسطس».

وأضاف: «كانت للأميرال ماغواير مسيرة طويلة ومميزة بالجيش (...) إذ شغل مناصب قيادية على المستويات كافة، وأنا واثق من أنه سيؤدي عملًا ممتازًا».، منوها بأن المسؤولة الثانية بأجهزة الاستخبارات، سوزان غوردون، ستترك منصبها أيضًا بالتزامن مع رحيل كوتس.

وكان ترامب قد اختار في وقت سابق، جون راتكليف، مرشحًا لمنصب المدير المقبل لأجهزة الاستخبارات الوطنية، لكن الأخير رفض المنصب. وكتب ترامب في تغريدة معلنًا انسحاب راتكليف، جاء فيها أن «عضو الكونغرس الجمهوري العظيم جون راتكليف يعامل بشكل غير عادل للغاية من قبل وسائل الإعلام».

ولام ترامب وسائل الإعلام على انسحاب راتكليف، مع العلم أن ترشيحه لقي «انتقادات شديدة»، حسب الوكالة، من طرف الديمقراطيين، ولم يتلق سوى «رد فاتر» من كبار الجمهوريين.

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