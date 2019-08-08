ترامب يهاجم ماكرون بسبب إيران: «لا أحد يتحدث باسم أميركا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 08:16 مساء

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، انتقادا شديدا إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لإرساله إشارات متناقضة إلى إيران، مؤكدا أن «لا أحد سوى الولايات المتحدة يتحدث باسمها».

وقال ترامب في تغريدة على «تويتر»، «إيران في مشكلة مالية خطيرة. إنهم يائسون للتحدث إلى الولايات المتحدة، ولكن هناك إشارات متناقضة تصل إليهم من جميع أولئك الذين يزعمون أنهم يمثلوننا، بمن فيهم الرئيس الفرنسي ماكرون».

وأضاف في تغريدة ثانية «أعرف أن إيمانويل يقصد الخير، وكذلك يفعل كل الآخرين، لكن لا أحد يتحدث باسم الولايات المتحدة سوى الولايات المتحدة نفسها. لا أحد مصرح له بأي شكل أو طريقة أو صيغة تمثيلنا!»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

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