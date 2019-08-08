رئيس وزراء الهند يعلن سبب إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، أن بلاده ألغت الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه من كشمير لتحرير الإقليم الذي تتنازع السيادة عليه مع باكستان من «الإرهاب».

وقال مودي في خطاب إلى الأمة بثه التلفزيون، وهو أول تعليق له على قرار حكومته تجريد هذه المنطقة من وضعها الخاص، «أيها الأصدقاء، لدي قناعة تامة بأننا سنتمكن من خلال هذا النظام من تحرير جامو وكشمير من الإرهاب والنزعة الانفصالية».

بالمقابل أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الخميس أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار العسكري في خلافها مع خصمتها الهند بشأن كشمير، مع تصاعد التوترات بعد قرار نيودلهي بإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه.

كما أعلنت باكستان، طردها السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد أيام من إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه.

وصرح وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، على التلفزيون: «سنستدعي سفيرنا من نيودلهي ونعيد سفيرهم»، فيما أعلن بيان للحكومة أن باكستان علقت التجارة مع الهند في إطار خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الخصمين، وفق «فرانس برس».