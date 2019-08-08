اعتقال الرئيس القرغيزي السابق أتامباييف إثر هجوم على منزله

تمكنت وحدة من القوات الخاصة من اعتقال الرئيس السابق ألماظ بيك أتامباييف إثر هجوم جديد شنته على منزله قرب العاصمة بشكيك غداة محاولة فاشلة للقبض عليه بتهمة الفساد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام قرغيزية اليوم الخميس.

وباتت قرغيزستان الواقعة في وسط آسيا، والتي شهدت ثورتين خلال أقل من عقدين، على شفير أزمة سياسية كبرى بسبب المواجهة بين أتامباييف وخصمه الرئيس الجديد سورونباي جينبيكوف، وفق وكالة «فرانس برس».

وأتامباييف (62 عاما) كان رئيسا من 2011 حتى نهاية 2017، ووجه إليه القضاء في نهاية يونيو الماضي تهمة الفساد. ورفع النواب حصانته كرئيس سابق، وأمس الأربعاء تصاعدت المواجهات عندما أعلنت القوات الخاصة شن عملية للقبض عليه من منزله الواقع على مشارف بشكيك، عاصمة البلد البالغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة.



وصرحت النائبة ايرينا كارمشوكينا، حليفة أتامباييف التي تبقي على اتصال مع مسكنه، لوكالة «فرانس برس» عبر الهاتف أن «عملية مداهمة ثانية بدأت». وقالت إن نحو ألف من عناصر الشرطة والقوات الخاصة يشاركون في العملية، بينما يدافع عدد مماثل من أنصار أتامبييف عن مقره.