استقالة رئيس البرلمان البولندي لاستخدامه طائرات حكومية في رحلات خاصة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 04:41 مساء
شارع في وارسو، 5 أغسطس 2019 (فرانس برس)

استقال رئيس مجلس النواب البولندي المحافظ ماريك كوختشينسكي، اليوم الخميس، من منصبه تحت ضغط انتقادات تعرض لها لاستخدامه طائرات حكومية لأغراض شخصية، في فضيحة تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية. 

وقال كوختشينسكي للصحافة «غداً أعتزم الاستقالة من مهامي كرئيس لمجلس النواب البولندي»، مؤكداً أنه لم يخرق أية قوانين في رحلاته على متن الطائرات التابعة للدولة. وجاء الإعلان بحضور الرجل الأبرز على الساحة السياسية البولندية ياروسلاف كادجينسكي، رئيس حزب المحافظين القومي الحاكم، غداة اجتماع مطول لمسؤولي هذا الحزب، وفق وكالة «فرانس برس». 

وتؤكد المعارضة وبعض وسائل الإعلام، نقلاً عن العديد من الوثائق، أن كوختشينسكي (63 عاماً)، المسؤول الثاني في الدولة بحسب الدستور، استخدم طائرات من نوع «غلف ستريم» ومروحيات وطائرات عسكرية، مئة مرة بين مارس 2018 ومايو 2019.

ووفق الوثائق التي كشفت بضغط من الإعلام والمعارضة، رافق كوختشينسكي أكثر من مرة وخلال رحلات حظيت بأولوية قصوى، أفراد من عائلته وأصدقائه وزملاء من حزبه. ومعظم الرحلات أجريت بين وارسو ومنطقة جيشوف التي يتحدر منها كوختشينسكي وانتخب نائبا عنها. 

والاثنين الماضي، اكتفى كوختشينسكي، العضو البارز في حزب العدالة والقانون والمعاون المقرب من ياروسلاف كادجينسكي، بالاعتذار «من كل من شعر بالإهانة»، مضيفاً أن العدد الأكبر من تلك الرحلات كان بدافع عمله السياسي كرئيس للبرلمان. 

لكنه اعترف أن زوجته رافقته في إحدى الرحلات. وكتعويض، قال كوختشينسكي إنه سيدفع 28 ألف زلوتي (6500 بورو)، لصندوق مخصص لتحديث الجيش، بعدما دفع 15 ألف زلوتي لمؤسسات خيرية للتعويض عن رحلات أخرى قام بها أفراد عائلته، وهي مبالغ يراها المعلقون أنها غير كافية إلى حد بعيد. 

وأعلن كوختشينسكي اليوم الخميس أن «رئيس البرلمان لم يخرق القانون ولا الأعراف في هذا المجال. أريد أن أشدد على ذلك». وحزب «العدالة والقانون» الذي ينتمي إليه كوختشينسكي هو الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات التشريعية المقررة في 13 أكتوبر المقبل.

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