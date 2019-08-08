«تاس»: ارتفاع مستويات الإشعاع بمدينة روسية لفترة قصيرة بعد انفجار محرك صاروخي

ارتفاع مستويات الإشعاع بمدينة روسية لفترة قصيرة بعد انفجار محرك صاروخي (أرشيفية: الإنترنت)

نقلت وكالة تاس الروسية عن متحدثة باسم سلطات مدينة سفرودفينسك بشمال البلاد قولها إنه تم رصد ارتفاع في مستويات الإشعاع لمدة قصيرة في المدينة بعد انفجار محرك صاروخي خلال تجربة بموقع عسكري يوم الخميس.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس قالت وزارة الدفاع إن مستويات الإشعاع طبيعية بعد الانفجار الذي أدى لمقتل شخصين وإصابة ستة، وفق وكالة «رويترز». فيما أكدت السلطات المحلية عدم حصول تسرب إشعاعات.

وقال البيان الذي وزعته وزارة الدفاع الروسية على وكالات الأنباء إنه«قتل اختصاصيان وأصيب ستة من موظفي وزارة الدفاع وشخص آخر نتيجة الحادث»، وفق وكالة «فرانس برس».

واندلع حريق في قاعدة عسكرية في منطقة آرخانغيلسك أقصى الشمالي الروسي، اليوم الخميس، بحسب ما نقلت وكالات أنباء عن مسؤولين محليين. وقال حاكم المنطقة إيغور أورلوف لوكالة «تاس» للأنباء: «وقعت إصابات» ويتم إرسال خدمات الطوارئ إلى الموقع.