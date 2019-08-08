إيران تصف مؤتمر البحرين لأمن الملاحة في الخليج بـ«الاستفزازي»

صورة وزعتها هيئة إذاعة وتلفزيون إيران، 23 يوليو 2019 لناقلة النفط ستينا امبيرو قبالة مرفأ بندر عباس (فرانس برس)

انتقدت إيران، البحرين اليوم الخميس؛ بسبب استضافتها اجتماعا «استفزازيا»؛ لمناقشة أمن الملاحة البحرية في مياه الخليج، وبسبب خطابها «المعادي لإيران» بعد أن اُتهمت طهران بمهاجمة ناقلات في الخليج.

وأعلنت البحرين أن الاجتماع الذي سيجري في 31 يوليو يهدف إلى مناقشة «الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل تعزيز التعاون الدولي والتنسيق والتشاور». وأضافت أنّ الهدف بحث سبل «التصدي للاعتداءات المتكررة والممارسات المرفوضة التي تقوم بها إيران والجماعات الإرهابية التابعة لها، والتي تستهدف أمن الملاحة البحرية الدولية» في الخليج، وفق وكالة «فرانس برس».

ولم يحدد البيان الدول المشاركة في الاجتماع، لكن صحيفة الغارديان البريطانية ذكرت الثلاثاء الماضي، أن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى ستحضر اللقاء الذي دعت إليه لندن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في بيان نشره على صفحته على تطبيق «تلغرام» إنه «على حكومة البحرين ألا تصبح واسطة لتنفيذ رغبات الأعداء المشتركين ومخططاتهم في المنطقة». وأضاف أن «أمن دول المنطقة لا يمكن تجزئته، وليس من الممكن لبعض هذه الدول أن تكون آمنة على حساب انعدام أمن الدول الأخرى. والمتوقع هو أن تمنع دول المنطقة التدخلات التصعيدية للأجانب عبر اللجوء الى الحكمة والبصيرة». ودان موسوي «الاجراءات المعادية لإيران التي تقوم بها حكومة البحرين ومن بينها استضافة مؤتمرات مشبوهة واستفزازية».

وأعلنت المنامة الشهر الماضي أنها ستستضيف بالاشتراك مع الولايات المتحدة مؤتمرا حول «أمن الملاحة البحية والجوية» في أكتوبر. وذكرت بريطانيا أنها ستشكل قوة بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية في الخليج.