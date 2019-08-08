باكستان تستبعد «الخيار العسكري» بسبب الخلاف مع الهند بشأن كشمير

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 03:11 مساء

أكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الخميس، أن باكستان لن تلجأ إلى الخيار العسكري في خلافها مع خصمتها الهند بشأن كشمير، مع تصاعد التوترات بعد قرار نيودلهي بإحكام قبضتها على الإقليم المتنازع عليه.

وصرح قريشي خلال مؤتمر صحفي في إسلام أباد «باكستان لا تدرس الخيار العسكري. بل إنها تدرس الخيارات السياسية والدبلوماسية والقانونية للتعامل مع الوضع»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت نيودلهي لإسلام آباد، أن كشمير «شأن داخلي»، غداة طرد السفير الهندي في باكستان؛ ردًا على إلغاء الحكومة الهندية الحكم الذاتي في إقليم كشمير المتنازع عليه. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن «الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمادة 370 (من الدستور) هي شأن داخلي هندي بالكامل» منددة بـ«تحركات أحادية» اتخذتها باكستان، وفق وكالة « فرانس برس».

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