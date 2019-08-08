مادورو يوقف الحوار مع المعارضة الفنزويلية بعد العقوبات الأميركية

متظاهرون مؤيدون لمادورو في شوارع كراكاس، 8 أغسطس 2019 (فرانس برس)

أوقف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الحوار الذي بدأه مع المعارضة للخروج من الأزمة التي تواجهها فنزويلا، ردًا على العقوبات الاقتصادية الجديدة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد كراكاس.

وجاء في بيان رسمي، أمس الأربعاء، «رغم وجود وفد المعارضة الذي عينه النائب خوان غوايدو، في بربادوس من اجل جلسة المحادثات المقررة لهذا الأسبوع، إلا أن الرئيس نيكولاس مادورو قرر عدم إرسال الوفد الفنزويلي بسبب العدوان الخطير والوحشي المرتكب بشكل متكرر من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد فنزويلا». إلا أن الحكومة أكدت أنها لن تترك طاولة المفاوضات. وقالت إن «فنزويلا تستعد لإعادة النظر في آليات هذه العملية حتى تتوافق مع مصالح شعبنا».

وبعد اتصالات تمهيدية بين الحكومة والمعارضة، واجتماع أول في منتصف مايو في أوسلو، استؤنفت المحادثات بينهما في الثامن من يوليو في بربادوس. ومن المفترض أن يلتقي الوفدان في الجزيرة الكاريبية لإجراء محادثات جديدة الخميس والجمعة، تحت رعاية النروج دائما. وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضي، قالت الحكومة النروجية إن مندوبي الحكومة والمعارضة تعهدوا بإيجاد حل «دستوري» للأزمة الفنزويلية.

ويأتي قرار الزعيم الاشتراكي غداة إعلان البيت الأبيض أن ترامب أمر بتجميد كامل في الولايات المتحدة لممتلكات الحكومة الفنزويلية برئاسة نيكولاس مادورو الذي ترغب واشنطن في ان يتنحى عن الحكم.

وفي مقابلة هاتفية أمس الأربعاء، مع قناة في.تي.في التلفزيونية الرسمية، خلص الرئيس الفنزويلي إلى استحالة التفاوض في ظل هذه الظروف، مشيراً الى ان المعارضة أشادت بالعقوبات الأميركية الجديدة.

فيما رحب زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا لفنزويلا في يناير واعترفت به أكثر من 50 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، بالتجميد الذي قررته الولايات المتحدة ضد الممتلكات الحكومية. وأكد أن العقوبات ستؤثر على المسؤولين التشافيزيين وليس المواطنين. وقال خلال احتفال صغير في أحد الأحياء الراقية شرق كراكاس للمطالبة بالإفراج عن النائب خوان ريكويسنس، «إنها موجهة ضد النظام، ضد مادورو».