قتيلان في انفجار خلال اختبار معدات في قاعدة عسكرية شمال روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل شخصين في انفجار خلال اختبار للمعدات في قاعدة عسكرية أقصى الشمال الروسي، الخميس، فيما أكدت السلطات المحلية عدم حصول تسرب إشعاعات.

وقال البيان الذي وزعته الوزارة على وكالات الأنباء إنه«قتل اختصاصيان وأصيب ستة من موظفي وزارة الدفاع وشخص آخر نتيجة الحادث»، وفق وكالة «فرانس برس».

واندلع حريق في قاعدة عسكرية في منطقة آرخانغيلسك أقصى الشمالي الروسي، الخميس، بحسب ما نقلت وكالات أنباء عن مسؤولين محليين. وقال حاكم المنطقة إيغور أورلوف لوكالة «تاس» للأنباء: «وقعت إصابات» ويتم إرسال خدمات الطوارئ إلى الموقع.