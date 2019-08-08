تحذير أمريكي من تهديدات إيرانية للسفن في مضيق هرمز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 11:14 صباحا
سفن تبحر قبالة إيران ـ (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت الإدارة البحرية الأمريكية من تهديدات إيرانية محتملة للسفن التجارية التي تبحر في مضيق هرمز، وسط توترات بين واشنطن وطهران، وقالت في مذكرة إرشادية بشأن التهديدات الإيرانية إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال نقاط توقفها في مضيق هرمز ومياه الخليج للولايات المتحدة وسلطات البحرية البريطانية.

وأضافت المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء إن «الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة على السفن التجارية»، وفق وكالة «رويترز».

وتابعت المذكرة أنه يتعين على السفن أيضا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وقالت إن على أطقم السفن عدم مقاومة أي طرف إيراني يصعد على متن السفن.

يذكر أن بريطانيا وأعلنت أنها ستعمل مع الولايات المتحدة في «مهمة تأمين بحرية دولية جديدة» لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت وزارة الدفاع البريطانية في وقت سابق إن سفن البحرية الملكية ستعمل جنباً إلى جنب مع البحرية الأميركية لمرافقة السفن عبر المضيق المزدحم الذي أصبح أحد محاور التوترات بين إيران والغرب.

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